El salsero Rubén Blades fue el reciente invitado de ‘El Chombo’ para conversar en su canal de YouTube y las anécdotas no faltaron. Durante la entrevista con el conocido productor discográfico habló de su trayectoria artística y sobre su relación con Héctor Lavoe. Aquí la historia de cómo el puertorriqueño llegó a interpretar ‘El Cantante’, una de las composiciones del cantautor panameño y que lo llevó a lograr el éxito mundial y una anécdota única del momento en que impidió que le dieran drogas en un conocido club de Estados Unidos.

El ‘poeta de la salsa’ no dudó en afirmar que su colega estaba destinado a interpretar el tema en su momento y que atravesaba una situación similar a la que contaba en la canción, por lo que “le dio un tono de honestidad y sinceridad que yo no hubiera podido”.

La historia e impactante anécdota con Héctor Lavoe

Tras 25 minutos de conversación en YouTube, ‘El Chombo’ fue el encargado de preguntarle si “en algún momento tuviste un conflicto con Héctor (Lavoe)”. Ante esto, Rubén Blades, que tomaba una bebida en taza blanca, movió la cabeza en señal de negación.

“Nunca tuve conflicto con él. Éramos competidores, obvio”, narró; sin embargo, Rodney Clark repreguntó si es nunca había adoptado una actitud negativa. “Frente a mí, no. La relación con él no fue para mí tan cercana porque andaba metido en drogas y yo no. La gente que está metida en drogas no quiere gente al lado de ellos que no hacen drogas, porque creen que los están juzgando, que se creen superiores a ellos. El entorno en que ellos andan no es mi entorno tampoco. No puedo estar con 7 tipos que están metidos en eso y yo no. Eso hizo que no tuviéramos una intimidad”, explicó al DJ panameño en ‘Te lo dijo El Chombo’ de YouTube .

Ahí no quedó la confesión de Rubén Bladés pues se animó a revelar la anécdota con Héctor Lavoe que nadie conocía hasta el momento y que se dio en el Club El Corso, de Nueva York, donde el puertorriqueño se presentaba.

“Una vez fui al Club El Corso, fui a oírlo porque uno aprende y él me llamó ‘oye Rubén ven acá’. Me senté, en la mesa habían 6 tipos. ‘Tómate algo’, ‘dame un ron con soda’ y comenzamos a conversar y de repente uno de los tipos que estaban ahí sacó un poco de pastilla y se la puso en frente a Héctor y Héctor la agarró. Yo le agarré la mano y le dije ‘no, no haga esa vaina, qué te pasa’ y me miró y lo hice que la dejara otra vez en la mesa. Yo me volteo y le digo a los tipos ‘ustedes son amigos de él y le están dando estas vainas que no le convienen, por favor no hagan eso’. La mesa se puso toda tensa. Le di un abrazo a Héctor y me fui para la barra”, explicó el actor y político.

Luego Rubén Blades agregó que Héctor Lavoe se le acercó y le dijo “vete, vete de aquí de una vez” y al preguntar por qué debía hacerlo recibió como respuesta que “esos tipos están bravos, están ofendidos, por favor vete que no quiero que te pase nada”. Fue ahí que decidió retirarse del lugar y “más nunca volví a escuchar del tema, más nunca supe de nada hasta que se hizo la película de Héctor Lavoe, ‘El cantante’, y a la esposa de él que todavía vivía en ese tiempo, Puchi, le hicieron una entrevista donde le preguntaron cómo se llevaban Rubén y Héctor y ella dijo que un día llegó a la casa una noche y ella lo estaba esperando y le dijo ‘yo no sabía que Rubén me quería tanto’ y ella le dijo por qué y le respondió ‘él estaba ahí y unos tipos me fueron a dar una cosa y él dijo no no, y le tuve que decir que se fuera, no sabía que me apreciaba tanto”.

Esto lo supo gracias a David Maldonado quien se lo contó tras escuchar a Nilda ‘Puchi’ Román mencionarlo. “Cuando la gente habla de la relación de Héctor y yo se imaginan yo no sé qué. Yo nunca pensé que estaba sustituyendo a Héctor porque es insustituible, Willie Colón le dejó la banda a Héctor y yo luego entré. Nunca me comparé, no tengo la dirección de voz, cada cual en lo suyo. Siempre lo he respetado, me alegro que la haya grabado él (‘El Cantante’) y no yo. Le dio un tono de honestidad y sinceridad que yo no hubiera podido dar porque no estaba atravesando los problemas de él en ese momento, no porque fuera deshonesto, sino porque no vivía ese drama de la manera de él y por eso siempre lo he dicho públicamente y me alegra que lo haya ayudado a superar el problema y haya tenido éxito”, agregó.

Escucha esta anécdota desconocida que cuenta Rubén Blades, en entrevista con El Chombo, sobre un suceso ocurrido entre él y Héctor Lavoe en el Club El Corso. Me ericé. pic.twitter.com/nmVpFdOFxb — Juana Peña (@Chris_Montz) July 4, 2022

¿Quién es El Chombo?

El panameño Rodney Clark, mejor conocido como “El Chombo”, tiene actualmente 52 años y fue uno de los productores musicales detrás de éxitos de la música urbana como “El gato volador”, “Papichulo”, “El cubo de leche” y “Los cuentos de la cripta”. Estos nuevos ritmos se apoderaron de todas las radios y discotecas desde 1998 hasta el 2001.

El artista marcó la pauta en Latinoamérica a finales de los 90, pero decidió tomarse una pausa que duró 10 años. Actualmente, “El Chombo” se dedica a locución, producción, postproducción de audio y televisión.