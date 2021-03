Hubo mucho material de la entrevista que Meghan de Sussex y el príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey que no se llegó a emitir por falta de tiempo. La cadena CBS viene publicando varios clips en su canal de YouTube sobre algunos asuntos que se quedaron sin tratar en el especial que duró dos horas.

Entre ellos, uno cuya ausencia llamó mucho la atención: la relación de Meghan de Sussex con su padre Thomas Markle, al que tuvo que prohibir acudir de invitado a su boda después de que este vendiera unas fotos a los periódicos británicos. Algo que molestó mucho a Meghan, que se sintió “traicionada” y “dolida” tal y como se escucha en este fragmento cuando Oprah le pregunta.

“Llamamos a mi padre y le preguntamos sobre si era verdad que había vendidos las fotos. Él dijo que no, que absolutamente no”, contó Meghan de Sussex, que llegó a avisar a su padre que si estaba mintiendo iba a hacer mucho daño no solo a ella y a Harry, sino también a los hijos que tuvieran.

“Le dije: ‘Sabes, la Institución nunca ha intervenido en nada por nosotros, pero pueden intentar acabar con este tema si se lo pedimos”, contó Meghan de Sussex refiriéndose a cómo desde Buckingham podían ayudar a acabar con la mala prensa que estaba sufriendo Meghan por las fotos de su padre.

“Le explique que si hacían esto una vez no íbamos a poder usar esa misma influencia para proteger a nuestros hijos algún día o sus nietos. Le aseguré que si me decía la verdad podíamos ayudarle. Pero no lo hizo. Y eso a mí me dejó resignada, especialmente ahora que soy una madre”, dijo Meghan de Sussex.