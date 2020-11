Luego de que el esposo de la modelo Fiorella Alzamora denunciara a Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, por tocamientos indebidos a su menor hijo, el expanelista de Latina reapareció en las redes sociales.

A través de un corto video en sus historiales de Instagram, el comentarista de espectáculos se grabó así mismo desde un lugar soleado.

Con lentes de sol, con el torso descubierto y con una sonrisa de oreja a oreja, el ‘Zorro Zupe’ hizo su regreso al espacio cibernético en medio de una denuncia en su contra.

‘Zorro Zupe’ regresa a las redes sociales tras denuncia en su contra. (Video: @zorrein)

Por medio del programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora Magaly Medina reveló en el mes de septiembre la denuncia presentada contra el ‘Zorro Zupe' por el padre del menor involucrado.

“Cuando le pregunté qué había sucedido, (mi hijo) me contó que Ricardo (Zorro Zupe) lo había tocado, cuando le pregunté donde lo había tocado me dijo que en sus partes íntimas. Llamé a mi esposa y mi hijo confirmó todo lo que me había contado. Y juntos los dos tranquilizamos a nuestro hijo. Luego hice otras preguntas a mi hijo para entender con exactitud lo que había sucedido”, se señaló en el documento.

La denuncia continúa: “En la habitación, a pesar de que estaba su medio hermano, este no se dio cuenta y no escuchó nada. En ese momento, mi pareja actual, primero fue a hablar con Ricardo pero se dio cuenta de que no estaba diciendo la verdad. Después de esa conversación preparamos las maletas de Ricardo y lo llamamos a la habitación encarándolo con las declaraciones de mi hijo para ver si admitía su responsabilidad”.

