Hailey Baldwin siente “ansiedad inmediata” tras su boda con Justin Bieber y la culpa es de Instagram

Muchas personas en el mundo destinan varias horas de su día a navegar por Internet, hacer nuevos amigos, revisar las publicaciones en Instagram de sus celebridades favoritas, pero también criticar o dar comentarios inapropiados si algo no concuerda con sus ideas, al punto de atacar a otros. Todo parece indicar que esto es lo que vive la modelo Hailey Baldwin desde que se casó con el cantante Justin Bieber, pues considera que es víctima del ‘odio’ de quienes no están de acuerdo con su relación.

Mediante su Instagram Story, la joven de 22 años se refirió a la “ansiedad emocional” que siente con solo abrir la popular red social y encontrar que “la negatividad grita muy alto”. Es por este motivo que ha disminuido considerablemente su presencia en ella y ya no publica contenido constantemente.

"Estar fuera de Instagram es lo mejor del mundo (…) Cuando me tomo descansos me siento mucho mejor, mucho más feliz como persona… al segundo en que regreso me da ansiedad inmediata, me pongo triste y nerviosa", escribió en las publicaciones que no son visibles pues fueron realizadas el sábado.

Según detalla E! Online, Hailey Baldwin enumeró los motivos por los que entrar a Instagram la afecta seriamente y también a su capacidad de "mantenerse en contacto e interactuar con los demás".

"Es difícil concentrarte en tu bienestar y salud mental cuando cada vez que abres Instagram alguien destruye tu trabajo o tu relación o cualquiera de las cosas positivas de tu vida", indicó haciendo referencia así a las críticas que ha recibido desde que se casó con Justin Bieber y decidió cambiar el nombre con el que figura adoptando el apellido de su esposo.

La modelo agregó en su publicación que "simplemente no creo que estamos llamados a vivir una vida en que seamos víctimas tan fácil de las opiniones de los demás sobre algo con lo que no tienen NADA que ver (…) Necesitamos dar un paso atrás y darnos cuenta de que necesitamos expresar más amor y apoyo los unos a los otros en vez de constantemente tratar de derribar a la gente y juzgar".

Por su propio bien y el de su relación, Hailey Baldwin ha tomado una decisión: "No dejaré que la gente me haga sentir que hago algo mal disfrutando de mi vida y siendo feliz" junto a Justin Bieber.



"El mundo tiene suficiente odio, heridas y dolor, lo último que necesitamos es más negatividad, odio y división", agregó.



Hailey Baldwin y Justin Bieber se casaron en septiembre en una corte de Nueva York, en Estados Unidos y hace poco ella celebró sus 22 años con una cena junto a su familia y la de su esposo por el Día de Acción de Gracias.