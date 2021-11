Dos adultos de 60 y 80 años perdieron la vida cuando asistieron a un concierto tributo a Abba en Estocolmo. Una banda que tocaba las icónicas canciones de la agrupación realizó una presentación para más de 1000 personas en el Uppsala Konsert & Kongress hall, sin esperar que se cobraría la vida de dos adultos.

La banda Abba ha cobrado una nueva vida luego de anunciar en septiembre que lanzarían un nuevo álbum luego de 40 años llamado “Voyage”, que se presentará oficialmente en el 2022 junto a un concierto que revolucionará su forma de ofrecer espectáculos.

El grupo conformado por Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus ha estado publicitando su regreso en los últimos meses, pero por esta tragedia han decidido parar todos los anuncios por 24 horas. El suceso conmocionó a la banda y a todos los fans de Abba.

¿Cómo fallecieron las dos personas en el concierto tributo de Abba?

Tal y como menciona The Guardian, el martes en la noche se estaba programando un evento musical llamado Thank You For the Music, evento que atrajo a más de mil personas por honrar el trabajo de Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros de Abba.

Ese día, un hombre de 80 años saltó o se cayó desde un séptimo piso hasta la sala de conciertos en Uppsala, presuntamente en un accidente. El hombre cayó encima de otro hombre de 60 años que quedó gravemente herido y falleció poco después en el hospital según la policía.

La policía investigando el caso de los dos hombres que fallecieron en el concierto tributo a Abba (Foto: Euronews)

Una mujer que acompañaba al segundo hombre también fue golpeada, pero sus heridas fueron menos graves y no peligró su vida. Lastimosamente, nadie pudo hacer nada por los dos hombres que perdieron la vida esa noche.

La reacción de Abba por el fallecimiento de sus dos fans

Flores y recuerdos dejados en el Congress Hall donde sucedió el accidente que se llevó la vida de dos personas (Foto: Getty / Christine Olsson)

Abba tuiteó el miércoles que postergaba el lanzamiento del tráiler promocional del concierto de la banda hasta el jueves a la luz de “la trágica noticia del concierto tributo en Suecia anoche”, brindando su apoyo a los familiares por el terrible suceso.

“Todos estamos conmocionados por el trágico accidente y nuestros pensamientos van hacia los fallecidos, sus familiares y sus familias”, decía un mensaje en el sitio web a modo de luto.

Como se recuerda, después de una pausa de cuatro décadas, ABBA regresa con sus primeras nuevas canciones desde la década de 1980, “Don’t Shut Me Down”, “Just a Notion” y “I Still Have Faith In You”, apareciendo en “Voyage”, el próximo gran álbum del grupo.