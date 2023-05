Una mujer de Catamarca, Argentina, vivió una situación desesperante a unas cuantas semanas de convertirse en mamá. Por error, le depositó el dinero para su cesárea a un extraño. Tras ello, acudió a las redes sociales en un intento por pedir ayudar, sin imaginar que su caso tendría un final feliz.

El 15 de mayo, Paula Meneza, de 34 años y mamá de una niña, se dirigió a un negocio local para depositarle 55 mil pesos argentinos (233 dólares) a su esposo. De esta manera, el hombre se acercaría a la clínica para pagar la intervención quirúrgica.

Bastante tranquila, la joven volvió a su casa y, al ponerse en contacto con su pareja, él le dijo que la transacción aún no se había realizado. Confundida, Paula revisó el ticket del depósito y comprobó que la cajera había escrito mal los primeros dos números del DNI de su esposo.

“Cuando veo que decía 27 en lugar de 29, fui en el acto a reclamar. No habían pasado ni 20 minutos. La cajera aseguró que el error fue mío por no darle el documento correcto pero ella en ningún momento me confirmó el nombre del titular. No me tomó la denuncia y me dijo que hiciera el reclamo en la entidad financiera”, explicó Paula en conversación con el medio Infobae.

Al día siguiente, se dirigió al banco con la esperanza de recuperar el dinero, pero lo único que le dieron fue el nombre del destinatario y la provincia donde residía: Héctor Orlando Maciel, un sujeto oriundo de Corrientes. “Me dijeron que me quedara tranquila, que me iban a solucionar el problema y depositarle la plata a mi esposo”, recordó.

Sin embargo, vía e-mail le dijeron que su reclamo había resultado “desfavorable” y que el dinero ya había sido retirado. En consecuencia, no había nada por hacer.

Acudió a las redes sociales para pedir ayuda

Con la esperanza de que los usuarios de las redes sociales la ayuden, Paula hizo una publicación en un grupo de Facebook de Corrientes. Rápidamente, otra mujer embarazada le pasó el contacto de un periodista llamado Roberto Zorrilla que, luego de corroborar la veracidad de la historia, se mostró dispuesto a ayudarla.

Foto: Paula Meneza / Facebook

Solo una hora después, el comunicador llamó por teléfono a Paula para hacerle una impensada revelación. “Paula, lo encontramos y el señor ni sabía que le habían depositado esa plata. Es un hombre humilde y te la va a devolver”, le dijeron.

Así, descubrieron que Héctor, de 43 años, es un hombre humilde que se dedica a la artesanía y que no tiene redes sociales. El sujeto no sabía nada del caso y, como es tímido, se negó a mostrar su rostro por videollamada y solo intercambió unos cuantos mensajes de audio con Paula.

“Sí, señora. Yo tengo su dinero, no tengo problema en devolverlo pero no sé cómo hacerlo porque no entiendo mucho de transferencias”, indicó el correntino.

Tras ponerse de acuerdo, el depósito se concretó y la madre pudo recuperar el dinero que con tanto esfuerzo había ahorrado.

“En cuestión de horas y gracias a la buena voluntad de la comunidad correntina pudimos darle una final feliz a esta historia cuando en Catamarca me hicieron perder tres días y solo me me pusieron excusas”, aseguró la mujer.

“La misma noche que recibí el mail de la tarjeta la pasé re mal. Solo encontré consuelo en rezar y en pedirle a la virgencita que me ayude a encontrar a Maciel. Me encomendé a ella y le prendí una foto. Tenía mucha fe”, agregó.

¿Cómo actuar si nos hacen una transferencia por error?

Revisar el saldo y descubrir que hay dinero con el que antes no se contaba es una sorpresa agradable; sin embargo, vale la pena pensar dos veces antes de hacer uso del recurso. Nadie regala dinero, ni el saldo de la cuenta pudo incrementarse por sí solo de la noche a la mañana, por lo que seguramente alguien pudo haber hecho un depósito por error.

Según el banco BBVA, en estos casos lo mejor es contactar al banco para comunicar lo sucedido y verificar la procedencia de la transferencia. No se debe disponer del dinero en estos casos pues los usuarios podrían hacerse responsables de acciones legales.