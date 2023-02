Mariana Houssay (33 años) es una mujer argentina que, desde febrero de 2021, se dedica a recorrer su país a bordo de una van de la marca Fiat Ducato modelo 92.

En enero de 2020 hizo un viaje a su nación de origen desde Australia, donde residía, para asistir a unos compromisos familiares, pero la llegada de la pandemia no le permitió regresar. Fue así como decidió quedarse en Argentina para continuar lo que había empezado en el exterior: vivir como nómada.

Gastó 7 mil dólares en la compra de una camioneta y en la adaptación de la misma. Diseñó la estructura, compró aislantes y maderas para las paredes e invirtió en una cama para que el coche se convirtiera en un hogar sobre ruedas.

“Tiene un sistema de agua con bomba manual, conectado a un bidón. Un anafe con garrafa y otro con gas butano. Un panel solar que dura casi cinco horas y me permite estar conectada por si me sale algún trabajo free lance de diseño”, dijo Mariana en conversación con el medio Todo Noticias.

Chapadmalal, Necochea y Mar del Plata fueron sus primeros destinos y posteriormente viajó al sur del país, en donde conoció El Bolsón, Lago Puelo, Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de Los Andes, Junín de Los Andes y Villa Pehuenia. En total, calcula que recorrió más de 5 mil kilómetros.

Cuando llegó a la ciudad de San Juan, el Ministerio de Turismo la contrató para realizar contenido en sus redes sociales. Durante su estadía en este lugar, conoció a un hombre que le mostró cómo había convertido su van en un vehículo sustentable.

De esta manera, la joven dio a conocer el método que le permitió ahorrar más de 80 mil pesos argentinos (410 dólares) en combustible durante todo este tiempo, el cual consiste en hacer que el aceite de cocina reciclado funcione como petróleo.

Cómo hace para ahorrar cientos de dólares en combustible mientras recorre su país

En un video, explicó que para convertir el vehículo el mismo debe llevar combustible diésel. Además, se necesita que tenga inyección mecánica, un nuevo filtro de aire, calentador de placas, un nuevo tanque para el aceite, mangueras y dos válvulas de tres vías.

“La parte que lleva más tiempo es la del filtrado del aceite, porque cuando en un restaurante te dan el que usaron puede tener restos de comida. Así que nos pusimos a hacer el sistema de filtrado”, contó. “El aceite se tamiza, luego se filtra y a partir de ahí está listo para ser utilizado en el tanque”.

“Colocamos un tanque nuevo en paralelo al de gasoil. También un filtro para el aceite. El circuito es diferente y va en paralelo. Solo comparten la bomba inyectora que va al motor, indispensable para generar la combustión”, agregó.

Mariana señaló que, cuando el motor está caliente, se usa el radiador para utilizar el aceite. Esta sustancia y el gasoil hacen la combustión de la misma forma y que lo único que necesitaba era reducir la viscosidad del aceite. “Eso lo hace el radiador”, asegura.

“Lo que me llevó a hacerlo fue eso mi motivación y búsqueda por la sustentabilidad. Siempre que pueda reducir mi huella de carbono en este planeta lo voy a intentar”, dijo.

Además de ahorrar en combustible, la joven puede viajar y conocer su país mientras realiza murales, vende polos creados por ella y lleva a cabo trabajos de diseño gráfico.

“Fui aprendiendo a confiar en mi intuición, a confiar en esto que tengo adentro y llevarlo a la práctica. Todo lo que me dice que ‘acá sí o acá no’. He tenido malas experiencias, pero muy pocas en comparación con toda la gente hermosa que he conocido. Aunque sí es cierto que hay algo de valentía que se debe tener para salir a la ruta sola”, concluyó.

¿Se puede utilizar el aceite de cocina como combustible?

Según el portal parabrisas.perfil.com, el aceite de cocina usado se puede utilizar como combustible para motores diesel. Incluso se han conocido casos de personas que lo utilizan en sus vehículos antiguos, aunque de forma casera, es decir, sin poder comprobar su efectividad.

Sin embargo, la llegada del biodiesel precipitó su evolución a punto tal que ya se está probando en vehículos un nuevo combustible derivado del aceite comestible usado.