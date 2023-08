Al día de hoy, las estafas telefónicas se han convertido en una preocupante amenaza que afecta a personas de todas las edades y niveles sociales. A medida que la tecnología avanza, los estafadores utilizan tácticas cada vez más ingeniosas para engañar a sus víctimas, volviendo indispensable el saber cómo actuar para protegerse de los ciberdelincuentes.

Precisamente, se dio a conocer el caso de una mujer australiana que perdió los ahorros de toda su vida después de ser engañada a través de una llamada telefónica. Marie Marshall, de 66 años, fue contactada por un supuesto trabajador del banco que le alertó sobre una serie de “transacciones sospechosas en su cuenta”.

“Para asegurar mis cuentas y fondos, dijo que tendría que abrir una nueva cuenta CBA y transferir todo mi dinero allí”, declaró la adulta mayor en conversación con news.com.au.

Sin conocer que este tipo de estafas son bastante recurrentes, Marie descargó una aplicación en donde brindó todos sus datos al criminal. Así, este tuvo acceso al teléfono de la australiana y pudo robarle todos sus ahorros: 13 392 dólares en total.

Lamentablemente, la mujer no solo ha perdido su dinero, pues el ciberdelincuente usó su tarjeta de crédito y ahora el banco le cobra por los consumos. “No tenía idea de que me habían estafado hasta dos días después”, explicó.

“He ahorrado durante tantos años y he trabajado tan duro, y ahora todo eso se ha ido y probablemente no sea recuperable”, señaló. “Estaba tan avergonzada y me sentí tan estúpida que caí en la estafa. Siempre había sido muy cuidadoso con el dinero”.

El banco no le devolverá el dinero

Después de presentar una queja sobre lo sucedido, Commonwealth Bank le informó a Marie que, después de completar su investigación, sus fondos no eran recuperables.

Ella incluso asegura que el banco la está obligando a devolver el dinero que el estafador había gastado con su tarjeta de crédito, a pesar de que se la robaron.

La empresa le ofreció a la australiana una compensación de 2863 dólares, pero a cambio debe devolver 1616 dólares por consumos.

“Los ahorros que robó el estafador se habrían utilizado para comprar un automóvil, así como para pagar algunas cuentas”, confesó la mujer, quien sufre una leve depresión por lo ocurrido.

“Me alejé de mis amigos y me avergonzaba haber caído en la estafa”, indicó. “No creo que la respuesta de la CBA haya sido aceptable”.

Se dio a conocer que la familia de Marie creó una campaña de GoFundMe, donde han logrado recaudar más de 4500 dólares.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas telefónicas?