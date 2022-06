Por lo general, cuando uno ve a un perro grande y musculoso, guarda una distancia prudente por temor a lo que pueda hacer; sin embargo, este mastín sudafricano rompe con ese estereotipo al ser dulce y protector con sus dos “hermanas” pequeñas. Su nombre es ‘Barney’ y su historia se viralizó a través de Facebook.

‘Barney’ es un mastín sudafricano, también conocido como Boerboel, que se volvió viral en Facebook gracias a una serie de imágenes que publicó su dueño, Phil Smith, en su cuenta de Facebook.

“Barney-boy, el mejor niño del mundo”, esa la leyenda que escribió para presentar al mundo entero su mascota y lo tierno que puede ser, sobre todo con sus hijas, Winnie (6 años) y Maisie (12 años).

El mastín tiene dos años y medio y comparte tiernos momentos con sus “hermanas”, quienes le suelen poner gafas de sol o diferentes vestuarios. ‘Barney’ también las acompaña a ver sus series favoritas o películas en la sala.

'Barney' acompañando a Maisie y a su dueña. | FOTO: Phil Smith / Facebook

En diálogo con Newsweek, Smith ratificó lo tierno que puede llegar a ser la mascota y hasta es amigo de sus cuatro gatos. “¡Es el perro más dulce que existe! Le encanta jugar en el parque sin correa”, aseguró.

Las apariencias engañan

Si bien pesa 80 kilogramos y se le nota musculoso, Smith reveló que ‘Barney’ no suele comer mucho, puesto que es un poco quisquilloso con la comida. “Sorprendentemente, no come demasiado, es pura musculatura magra”, finalizó.

¿Cuál es el perro más grande del mundo?

El trono del perro más grande del mundo ya está ocupado. Se trata de Zeus, un gran danés de solamente dos años. Esta mascota, que vive en Bedford, en el estado de Texas, mide nada más y nada menos que 104,6 cm y ha sido certificado por el Guinness World Records, así lo precisa La Vanguardia.

