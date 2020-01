“Joker” ha sido una de las películas más exitosas del 2019. La cinta que protagoniza Joaquín Phoenix fue dirigida por Todd Phillips y se basó en el popular personaje de los cómics del mismo nombre, aunque contó una historia completamente original ideada por el director y el actor principal.

No obstante, existió una persona que también puede llevarse algunos créditos del éxito de la película: Bradley Cooper. El actor conocido por sus apariciones en “The Hangover”, “A Star Is Born” y “Guardianes de la Galaxia” fue parte del equipo de edición de la película, haciendo comentarios sobre lo que podría mantenerse y eliminarse de su continuidad.

A pesar de ser recordado solamente como un actor, él ha sido ganador de los Premios de la Academia por propio derecho, así que tiene sentido que el productor de “Joker” le pida un poco de ayuda detrás de cámaras una vez que tenían todo el material listo para editar.

Bradley Cooper también ayudó en la sala de edición de "Joker" (Foto: Warner Bros.)

El editor Jeff Groth fue recientemente nominado a un Premio Oscar por su edición en “Joker”, aunque recientemente él reveló lo importante que había sido Bradley Cooper en la sala de edición y como la película, como la conocemos ahora, hubiera sido muy diferente.

“Mantuvimos este muy cerca de nosotros. Lo seleccionamos más personalmente para personas y cineastas”, dijo Groth a Collider. "Bradley Cooper definitivamente vino un par de veces. Era productor de la película, pero definitivamente vio la película muchas veces y se sentó con nosotros. Podríamos llamarlo si nos quedamos atrapados en algo y decimos, 'Oye, ¿puedes? ¿Vienes y echas un vistazo a las cosas?’”.

Además, Groth alabó el buen ojo de Cooper, explicando como el director y el actor ayudaron en la edición de “Joker”: “No se pierde nada (risas). Veía cosas y elegía incluso algunas de las partes más pequeñas que necesitaban que nosotros prestáramos más atención. Definitivamente fue una gran ayuda. Creo que tiene mucha más experiencia en edición de lo que la mayoría de la gente se daría cuenta,” agregó en la entrevista.

Jeff Groth mencionó que Bradley Cooper formó parte importante de "Joker" (Foto: Insider)

Por último, agradeció que el mismo Joaquin Phoenix también llegara a la sala de edición, comentando que nunca había visto a otro actor que ponía más de su parte en esta sección de la producción como en sus proyectos anteriores.

"Creo que probablemente estaba en la sala de edición más que cualquier otro actor con el que he trabajado... Lo interesante de que entrara es que siempre estaría buscando tener la sensación de lo que estaba en la pantalla para imitar la sensación que tuvo el día que grabó. Era una perspectiva realmente interesante a tener en la sala de edición. Por supuesto, estás armando lo que estás armando, pero luego tener a alguien que diga como ‘viví ese momento y esto es lo que siento’ es otra perspectiva interesante, así que felicitaciones a Todd por haberlo traído,” finalizó.

Joaquín Phoenix también estuvo presente en la sala de edición (Foto: Warner Bros.)

Los fans ahora sabrán otro detalle que llevó a “Joker” tan alto en las críticas de cine. Con Joaquín Phoenix comparando la sensación que tuvo al grabar una escena y Bradley Cooper agregando su experiencia como actor y productor, la sala de edición tuvo un buen proceso para traer el producto final de lo que fue la película.

Se recuerda que “Joker” tuvo once dominaciones a los Premios Oscar 2020, convirtiéndose en la película con más nominaciones de la gala, superando a “The Dark Knight” que hasta el momento ostentaba el récord de la cinta de superhéroes con más nominaciones en toda la historia. Ahora solo queda esperar a la gala principal para descubrir qué pasará con “Joker” durante la ceremonia.

TE PUEDE INTERESAR