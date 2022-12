En 2020, Simone Barbosa, una mujer brasileña de 67 años, se sometió a una mamografía que indicó un pequeño bulto en su seno. Tras una biopsia, se confirmó que se trataba de un tumor maligno.

Como corresponde ante este tipo de diagnósticos, se procedió a la estadificación del cáncer, es decir, la evaluación de la posible extensión de la enfermedad, señala la BBC.

Lo que nadie esperaba, ni siquiera los propios médicos, era que en la radiografía de tórax, uno de los exámenes solicitados durante el proceso, hallarían un nódulo pulmonar. Luego de una tomografía, se comprobó que era un tumor.

“En más de 30 años de mastología, Simone fue la primera paciente en la que vi un tumor de mama y pulmón al mismo tiempo”, señaló Leonidas Noronha, mastólogo y cirujano oncoplástico que vio el caso de la paciente.

Este tipo de condición, el cual consiste en que una persona padezca dos cánceres no relacionados al mismo tiempo, se llama tumores sincrónicos. Se considera algo muy raro.

Simone, por su parte, aseguró sentirse afortunada por haber detectado los tumores en una etapa temprana.

“He sido muy bendecida. Realmente creo que Dios me dio cáncer de mama para que pudiera ver el cáncer de pulmón. No tenía ningún síntoma, así que no me hubiera hecho la prueba si no fuera por el primer diganóstico”, indicó.

Un tratamiento complicado, pero que resultó exitoso

Según el medio citado, ninguno de los dos cánceres se había extendido a otras partes del cuerpo al ser detectados.

Tras estar al tanto de la situación, se ideó un plan de varias cirugías para extirpar los tumores. El pasado mes de noviembre, el último procedimiento de Simone cumplió un año.

Ahora, la mujer toma un bloqueador hormonal oral que reduce las posibilidades de que el cáncer de mama regrese.

“Hoy ella está en remisión de su cáncer, pero, como cualquier paciente que ha tenido la enfermedad, necesita un seguimiento de varios años”, dice Noronhas.

Aunque la paciente llegó a perder parte de su capacidad respiratoria, pudo recuperarla con rehabilitación y fisioterapia pulmonar. En la actualidad, tiene un nivel “muy cercano” al que tenía años atrás.

Cómo detectar el cáncer

Si tiene algún síntoma que no mejora después de varias semanas, es necesario ir al médico para que estos puedan ser diagnosticados y tratados, señala el portal cancer.gov.

Con frecuencia, el cáncer no causa dolor, por lo que no se debe esperar a sentir dolor para ver al doctor.

Algunos de los síntomas que el cáncer puede causar son:

Cambios en los senos

Sentir un bulto o algo sólido en el seno o bajo el brazo

Cambios o descargas en los pezones

Piel roja, escamosa, sumida, o con hoyos y que da comezón

Cambios en la vejiga

Dificultad para orinar

Dolor al orinar

Sangre en la orina

Hemorragia o moretones sin razón aparente

Problemas al comer

Dolor después de comer (acidez o indigestión que no desaparecen)

Problemas al deglutir

Dolor de estómago

Náuseas y vómitos

Cambios de apetit

Cambios en la boca

Un parche blanco o rojo en la lengua o en la boca

Hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la boca

Problemas neurológicos

Dolores de cabeza

Convulsiones

Cambios en la vista

Cambios de la piel

Un bulto de color carne que sangra o que se vuelve escamoso

Un nuevo lunar o un cambio en un lunar ya existente

Hinchazón o bultos en cualquier parte como en el cuello, en las axilas, el estómago y las ingles.