Una mujer de Brasil que trabajaba como recolectora de basura empezó a estudiar Derecho y, tras finalizar sus estudios, se tomó la foto de graduación en uno de los camiones en donde llevaba a cabo su labor.

Lindiane Godoi, de 38 años, aseguró que, de esta manera, busca agradecer el aliento y la ayuda que recibió de parte de Codeca, compañía de recolección de desperdicios para la que trabajó durante los últimos 10 años.

‘’En la universidad, me ayudaron mucho. Fue una manera que encontré para retribuir, para decir ‘gracias’, para grabar este momento, porque sé que estaban orgullosos. Fue gracias al trabajo ya los compañeros que alcancé mis objetivos’', dijo la fémina, madre soltera de dos hijos, en conversación con el medio G1.

“Felicitaciones, Lindi, por tu lucha y determinación. Muchos logros están por venir. Te compartimos la historia de Lindiane para inspirarte. Es una prueba de que con trabajo y dedicación logramos nuestros sueños, nuestras metas’', indicó la empresa en una publicación realizada en Facebook.

Decidió estudiar derecho tras encontrar un libro de leyes

El trabajo de la mujer empezó en mayo de 2012. Se desempeñó como recolectora y, durante su labor solía recoger algunos artículos coleccionables.

Sin embargo, todo cambió cuando, un día cualquiera, encontró uno de los libros más utilizados por los estudiantes de derecho. Se trataba de una recopilación de leyes organizada por especialistas y que es de mucha relevancia en las licitaciones públicas.

‘’Encontré mucho material, mis favoritos eran los libros. Un amigo que se estaba graduando me sugirió que tomara el Enem. Pensé que era tarde, tenía 32 años. Encontré un Vademécum [libro de leyes] en la basura, así que tenía la respuesta” , recordó.

Así, la madre se animó a tomar el Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem) para acceder a la educación superior. En marzo de 2016 se graduó de bachillerato y posteriormente estudió en la Universidad de Caxias do Sul (UCS).

Criar a sus hijos, estudiar y trabajar, una labor complicada pero no imposible

A pesar de haber logrado su objetivo, las cosas no fueron sencillas ya que Lindiane tuvo que arreglárselas para criar a sus hijos, de 7 y 17 años, estudiar y trabajar.

En ocasiones, llegaba a casa agotada por su labor y solía quedarse dormida encima de los libros cuando repasaba sus lecciones.

Finalmente, tras haber finalizado sus estudios, la madre espera ansiosa a la fecha de su graduación, la cual se llevará a cabo el 9 de febrero. Asimismo, espera presentarse al examen de la Asociación Brasileña de Abogados, que tendrá lugar el día 26.

La brasileña ya dejó totalmente la labor de recolección de desperdicios y ahora trabaja en la Secretaría Municipal de Salud de Caxias do Sul como agente de enfermedades endémicas; no obstante, aún sigue siendo muy apegada a la empresa y a sus ex compañeros.

“Mi sueño al elegir derecho es ayudar a la gente. Seguir en concursos, Defensoría del Pueblo. Que mi historia de alguna manera inspire a personas como yo. Esta victoria no es solo mía, nos pertenece a todos. Tengo ganas de representar a los basureros, a las mujeres, a las madres”, aseguró.