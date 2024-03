No es la primera vez que escribo una carta con un profundo dolor en mi corazón. Ya me ha tocado dirigirme a familiares que he perdido por distintas circunstancias de la vida, pero sí debo aclarar que hay algo nuevo que estoy experimentando en este preciso momento. Resulta que no es hasta ahora que me doy cuenta que, a veces, uno puede llegar a sentir un gran cariño hacia una persona sin conocerla, sin haberla visto en la calle un solo día. Solo a través de fotos que fueron publicadas en revistas, en Internet, y en uno que otro video de corta duración. Sí, lo que digo es totalmente cierto. No estoy jugando. No pretendo engañar a nadie. Esta va por usted, maestro Akira Toriyama.

“Sensei, tengo que empezar esta carta expresándole mi agradecimiento. Cuánto me hubiera gustado decirle ‘gracias’ en persona, mirarle a la cara y manifestarle que por usted pude sonreírle a la televisión desde muy pequeño. Recuerdo con mucha nostalgia cuando veía cada tarde, sin falta, los episodios de Dragon Ball Z. Se volvió parte de mi vida. Cuando finalmente acabé ese anime, descubrí Dragon Ball GT y luego Dragon Ball. Sí, un orden completamente equivocado, pero magnífico al mismo tiempo (para mí) porque su excelente trabajo permitió que uno lo disfrutara de múltiples formas.

En esta imagen se aprecia a César Quispe Alcócer, autor de esta nota, cuando era un niño. (Foto: Instagram: @mimundoconz)

De pequeño miré las mencionadas series y posteriormente las películas sin tener la más mínima idea de que un hombre estaba detrás de todo. ¡Qué digo! Un maestro. Cuando finalmente supe quién era Akira Toriyama, empecé a dibujar en mis ratos libres con la esperanza de que algún día mis creaciones sean tan buenas como los suyas. Pero nunca estaré a su altura porque usted tiene un talento único. Sin embargo, debo aceptar que me divertía recreando a cada personaje que creó. La pasaba muy bien.

Dragon Ball Z es mi anime favorito. Considero que su historia y los personajes hacen que sea una verdadera obra maestra. Me gusta tanto que tengo una cuenta de Instagram y de TikTok con el nombre ‘Mi mundo con Z’. Ahí muestro las figuras que poseo de los personajes de mi infancia, los cuales existen gracias a usted.

Su partida al otro mundo me ha generado una profunda pena. El destino quiso que se fuera mucho antes de que alguien encontrara las esferas del Dragón. Dios, qué hermoso sería que existieran esas reliquias. Esas que, como bien expresé en la última publicación que hice en ‘Mi mundo con Z’, “imaginó un día y después formaron parte de una historia maravillosa”. No me cabe la menor duda de que si fueran reales, ahora mismo se estaría formando grupos de personas de todo el mundo para encontrarlas y luego pedirle a Shen Long que lo traiga de vuelta. Merece estar aquí recibiendo el cariño de todos.

Realmente, se fue demasiado pronto. Su legado será eterno porque siempre habrá personas que recuerden lo que hizo mientras vivía en la Tierra donde fue criado Son Goku. Descanse en paz, maestro Akira Toriyama”.

¿Cuándo y por qué falleció Akira Toriyama?

Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, falleció el pasado 1 de marzo de 2024; sin embargo recién la noticia de su muerte se pudo conocer hace menos de un día a raíz de publicaciones realizadas en las cuentas oficiales del anime. De acuerdo a CNN en español, el dibujante de maga dejó este mundo a los 68 años a causa de una afección cerebral.

