Chapo Guzmán: la increíble anécdota del corte de cabello fallido del narcotraficante

No la pasa nada bien. Después de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán llegó el pasado 19 de julio a la prisión federal Florence ADMAX de Colorado, conocida como ‘La Alcatraz de las Rocosas’, su vida dio un giro radical. A diferencia del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, donde estaba recluido antes de ser sentenciado y en el que podía recibir visitas diariamente, ahora solo puede ser visto por sus abogados cinco veces al mes.

Además, según sus representantes legales, el capo de la droga vive en una situación extrema: sin luz, casi ciego y con llamadas telefónicas restringidas dos veces cada 30 días por lo que está al borde de la locura.

Mariel Colón, una de sus abogadas, contó a Univisión Noticias cómo encontró a Guzmán Loera durante su última visita: “Se ve mucho más flaco, un poco más apagado. Bien no la está pasando. Es la vez que lo he visto más triste”.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán está recluido desde el pasado 19 de julio en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua. (Foto: AFP) Joaquín 'El Chapo' Guzmán está recluido desde el pasado 19 de julio en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua. (Foto: AFP)

Problemas con el inglés

La letrada contó que El Chapo está aislado debido a que no habla bien el idioma inglés. Algo que le trajo problemas como no poder solicitar productos en la comisaría y hasta que le raparan la cabeza porque no supo explicarlo.

“El pidió que le hicieran un recorte, pero como no habla inglés solo pudo decir algo como ‘cut’ (cortar) y la persona entendió que le rapara la cabeza, pero no era lo que él quería […]. Se ve mucho más flaco, un poco más apagado. Bien no la está pasando. Es la vez que lo he visto más triste”, señaló.

Según los abogados de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, este se encuentra al borde de la locura. (Foto: AFP) Según los abogados de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, este se encuentra al borde de la locura. (Foto: AFP)

La vida de El Chapo en prisión

Colón dio a conocer que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán está recluido en un espacio reducido donde pasa las 23 horas en su celda y solo puede salir una hora al día a la luz del sol, pero cuando sucede esto es colocado dentro de una jaula.

Asimismo, informó que la vista del exlíder del Cártel de Sinaloa ha disminuido y que ya no puede leer sin anteojos, uno de los pasatiempos a los que tiene acceso, pero no pudo solicitarlo por el tema del idioma.

“En un mes y medio empeoró bastante su vista, no es que esté ciego, pero ve borroso. No puede leer. Necesita lentes […] No había podido atenderse porque no habla inglés y no pudo pedir un oculista hasta que yo fui”, contó.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán es vigilado por cámaras las 24 horas del día. (Foto: AFP) Joaquín 'El Chapo' Guzmán es vigilado por cámaras las 24 horas del día. (Foto: AFP)

Vigilado las 24 horas

La celda en la que se encuentra mide 2.1 por 3.6 metros. Aquí hay una cama hecha de losa de acero con un colchón delgado, un taburete y un escritorio de metal. Además, un inodoro y lavado del mismo material, así como un pequeño televisor en el que solo puede ver programas educativos y religiosos.

El espacio donde está tiene una puerta con una ventana donde puede ver el pasillo de la prisión y por el que le pasan sus alimentos. Si quiere beber agua tendrá que hacerlo directamente del grifo.

Una cámara registra todos los movimientos del narcotraficante las 24 horas del día. jamás se apaga la luz para facilitar su vigilancia y evitar su fuga, explicó su abogada al medio.