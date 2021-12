Iseltwald es una pequeña comuna en Suiza que se ha convertido en una atracción turística muy visitada en los últimos dos años no por formar parte del espléndido paisaje del cantón de Berna, sino por un muelle en el que se filmó una de las escenas de ‘Crash Landing On You’ (‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, título con el que se le conoce en español), uno de los k-dramas más famosos de los últimos tiempos y que actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Esta historia de amor comienza cuando Yoon Se-ri (personaje interpretado por la actriz Son Ye-jin), una heredera surcoreana de un conglomerado, sufre un accidente de parapente en Corea del Norte y debe ocultarse en tierra hostil con la ayuda de Ri Jung-hyuk (Hyun Bin), un oficial del ejército de dicho país; sin embargo, gracias al tiempo que pasan juntos tratando que ella vuelva a su lugar de origen, ambos comienzan a enamorarse poniendo en peligro a sus seres queridos y personas que los rodean.

Así como ocurre en el muelle de Iseltwald –en el que la gente hace filas para tomarse fotos y grabar videos hasta con drones para asegurarse de obtener la toma perfecta –, una gran parte de ‘Crash Landing On You’ se rodó en Suiza teniendo como locaciones sus varios lagos, aldeas y las altas cimas de los Alpes, por lo que sus fanáticos no escatiman en gastos para viajar desde distintas partes del mundo para recrearlas con sus parejas o intereses románticos, detalla el portal británico BBC.

Otro de los lugares más concurridos en Iseltwald es el Hotel Chalet du Lac, ubicado a solo cinco minutos de distancia del ahora famoso muelle y en el que uno de sus colaboradores asegura que le debe su trabajo a ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’. Carlo Fittipaldi, quien vive a una corta distancia en auto de Interlaken, estaba desempleado cuando su esposa le sugirió que solicitara un empleo en el hospedaje después de ver la serie y ahora se encarga de responder las preguntas de los turistas sobre la locación.

Las locaciones de Crash Landing On You en Suiza

Iseltwald, ¿víctima del éxito de Crash Landing On You?

Pero no todo es color de rosa en Iseltwald, ya que existe el riesgo de que se convierta en víctima de su propio éxito, especialmente por su creciente afluencia de visitantes que abarrota los aforos de sus flamantes atractivos como le ocurrió a una usuaria de Instagram que, según detalla BBC, tuvo que esperar media hora a que otra turista como ella terminara de tomar sus fotos y encima le cerró el paso “como si fuera un cocodrilo bloqueando un canal” mientras las revisaba en su teléfono.

Asimismo, Iseltwald no es el único lugar en el área de Interlaken que visitan los fanáticos de ‘Crash Landing On You’ ya que en Instagram uno puede encontrar fácilmente incontables instantáneas de personas que recrean sus escenas favoritas en sitios tales como Sigriswil y Grindelwald, pero afortunadamente la junta de turismo del mencionado distrito administrativo ya puso manos a la obra para aprovechar al máximo la “fenomenal” oportunidad de crecimiento económico a medida que se levanten las restricciones de viaje a causa de la pandemia.

Crash Landing On You y su éxito que trasciende fronteras

‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’ fue lanzado justo antes de que se decretara el confinamiento en varios países a causa de la pandemia de COVID-19 y se convirtiera en un gran éxito mundial. Además, es considerado como el tercer drama con mayor audiencia de Corea del Sur en la historia de la televisión por cable, con promedio de espectadores a nivel nacional del 21%. En China, por ejemplo, el servicio de transmisión que proyectaba el programa colapsó la noche del episodio final debido a la gran cantidad de usuarios.

Europa, el destino idílico favorito de los fanáticos de las películas y series

BBC recuerda que esta no es la primera vez que la gente se ha sentido atraída a los destinos de ensueño en Europa mostrados en sus películas o programas de televisión favoritos. Durante décadas, por ejemplo, los turistas han viajado a Austria para visitar los alrededores de Salzburgo que se popularizaron gracias a ‘La Novicia Rebelde’ (The Sound of Music, su título original en inglés), clásico del cine estrenado en 1965.