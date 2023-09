El 11 de septiembre de 2001 se produjo un suceso que quedó grabado en la memoria colectiva de todo el mundo: cuatro aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda. Dos de estas naves fueron dirigidas hacia las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, causando que ambas edificaciones se derrumbaran tras los impactos y dejando miles de fallecidos.

Otro avión se estrelló contra el Pentágono en Washington, D.C., mientras que el cuarto cayó en Pensilvania después de que los pasajeros intentaron retomar el control del vehículo. Estos ataques, conocidos como los ataques del 11 de septiembre o el 9/11, causaron conmoción global y llevaron a los Estados Unidos a emprender una guerra frontal contra el terrorismo.

Poco después de lo sucedido, empezaron a circular todo tipo de registros en los medios de comunicación. Aunque la mayoría mostraba la devastación producida tras el choque de los aviones, hubo una foto que captó la atención de todo el mundo: la imagen denominada ‘Falling Man’ (el hombre que cae), en donde se ve a un sujeto lanzándose al vacío desde lo alto de la Torre Norte del World Trade Center.

La historia de ‘Falling Man’, la icónica imagen de un hombre que saltó al vacío el 11S

La fotografía, tomada por el periodista Richard Drew, quien trabajaba para la agencia de noticias Associated Press (AP), fue quien inmortalizó la escena que, para muchos, demuestra la desesperación que vivieron cientos de personas dentro de las Torres Gemelas tras el atentado.

Drew recuerda que, la mañana del 11 de septiembre, se le había asignado la cobertura fotográfica de un desfile de moda de mujeres embarazadas en Bryant Park, a unos seis kilómetros de las Torres Gemelas; sin embargo, se le pidió trasladarse al World Trade Center. Al llegar, se encontró con una impactante escena: dos de los edificios más icónicos de la ciudad estaban en llamas.

“Quedé parado junto a un policía de la ciudad de Nueva York y una enfermera. De pronto, la mujer dijo: ‘¡Oh Dios, miren eso!’, y los tres miramos hacia arriba y vimos gente que caía del edificio. Instintivamente tomé mi cámara y comencé a tomar fotografías, mientras escuchaba el ruido que hacían los cuerpos al golpear contra el suelo”, recordó el periodista en entrevista con La Nación de Argentina.

De acuerdo con cifras oficiales, un total de 2,977 personas perdieron la vida en el atentado terrorista del 11S. Aunque las autoridades no lograron identificar a todas las víctimas debido al colapso de los edificios, se estima que el número de individuos que se lanzaron por las ventanas fue de entre 100 y 200 personas.

Para muchos, la foto de ‘Falling Man’ representa la desesperación que vivieron estas personas por miedo a morir en los incendios, los cuales se produjeron después de que dos aviones impactaran contra las Torres Gemelas.

“Yo creo que lo más perturbador para la gente cuando mira la foto no es tanto la imagen en sí del hombre que cae, que no es violenta; no se ve sangre ni cuerpos deformados. Lo que perturba es ponerse a pensar qué haría uno ante esa situación donde la única decisión posible es elegir cómo morir, ya que no hubo ningún sobreviviente por encima del punto de impacto de los aviones”, agregó Drew.

¿Quién era el hombre de la foto ‘Falling Man’?

Debido al alto número de víctimas, resultó imposible identificar con precisión al ‘Falling Man’ a partir de las imágenes tomadas por Drew; sin embargo, se especuló que, por su vestimenta, se trataba del chef latino Norberto Hernández, que trabajaba en Windows of the World en el piso 106.

De hecho, el periodista contactó a dos personas: Tino y Milagros, quienes eran hermanos de Norberto. Ellos aseguraron que sí se trataba de él; no obstante, las pruebas de ADN demostraron que el familiar de los Hernandez murió fuera de la Torre Norte.

Posteriormente, una familia dijo haber reconocido al sujeto de la foto y que se llamaba Jonathan Briley, de 43 años, técnico del mismo restaurante.

De momento, y 22 años después del atentado del 11 de septiembre que cambió al mundo para siempre, la identidad del hombre conocido como ‘Falling Man’ continúa siendo un misterio.