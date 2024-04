Un turista estadounidense, identificado como Rene Remund, compartió su experiencia de terror al recibir una factura astronómica después de unas cortas vacaciones en Suiza. Acompañado por su esposa Linda, el viaje, realizado en septiembre pasado, no fue el primero para la pareja, dado que Suiza es el país de origen del hombre. Siguiendo su rutina habitual, notificó a su proveedor de telefonía sobre su permanencia en el extranjero, asegurándose de estar “cubierto” como cliente desde hace 30 años; sin embargo, lo que parecía ser una escapa típica se convirtió en una pesadilla cuando recibió una factura de 143 mil dólares tras su regreso a casa.

Lo que parecía una cantidad razonable al principio resultó ser una suma exorbitante debido a los costos diarios de roaming asociados con los mensajes fotográficos que Rene enviaba a amigos y familiares. Sin darse cuenta, el hombre acumuló 9.5 GB de datos, generando miles de dólares en cargos cada día.

“Recibo esta factura de T-Mobile y no me molesta mucho porque estaba leyendo $143″, recordó, agregando que no fue hasta que se dirigió a pagar la factura que se dio cuenta de que había varios ceros más.

“Miro el billete y digo: ‘Disculpe’”, señaló. “$143,000.00… ¿están locos?”.

Le cobraron 143 mil dólares por enviar fotos y videos desde el extranjero

El medio New York Post informa que, aunque entre 5 y 10 GB no se considera una cantidad alta de datos, no estar cubierto por las tarifas de roaming hará que un usuario acumule miles de dólares muy rápidamente.

Al percatarse del error, Remund contactó a T-Mobile, solo para descubrir que su factura era legítima. Así, contrató a un abogado para pelear su caso, afirmando que debería haber estado cubierto para el roaming internacional.

Finalmente, la compañía expresó su pesar por los cargos y ofreció un crédito completo para eliminar la factura.

En un correo electrónico a los medios locales, T-Mobile recordó a los clientes la importancia de verificar las características de viaje de sus planes antes de ir al extranjero con el fin de evitar sorpresas desagradables como la que enfrentó Remund.

¿Qué es el roaming?

El roaming es un servicio que permite a los usuarios de teléfonos móviles utilizar sus dispositivos fuera del área de cobertura de su proveedor de servicios original.

Cuando un usuario viaja a otro país o área geográfica donde su proveedor de telefonía móvil no tiene cobertura, puede acceder a las redes de otros proveedores locales a través del roaming. Esto le permite realizar llamadas, enviar mensajes de texto y acceder a Internet utilizando la infraestructura de redes móviles disponibles en la ubicación visitada.

Sin embargo, el roaming a menudo conlleva cargos adicionales, ya que el proveedor de servicios puede aplicar tarifas más altas por el uso de datos y servicios fuera de su área de cobertura habitual, como en el caso del turista estadounidense que recibió una factura exorbitante después de usar datos móviles en el extranjero.

