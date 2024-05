Muchas personas acostumbran llevar a sus perros a la playa o al río para que les hagan compañía, pero en ocasiones cometen descuidos con ellos que pueden ser fatales: quedar atrapados en la corriente, beber el agua dulce o salada, entre otros incidentes. En Nueva Jersey, Estados Unidos, un hombre no dudó en ingresar al agua fría para rescatar a un can que no era suyo. Todo ocurrió en un minuto y su valerosa acción fue resaltada por los usuarios de las redes sociales.

Uno de los ríos más famosos del mundo es el Hudson River, que cada día recibe a cientos de visitantes, tanto residentes de Nueva York y Nueva Jersey, como turistas extranjeros. Aunque el escenario inspira quietud, en ocasiones se presentan incidentes que no pasan desapercibidos.

Precisamente, el último sábado, un hombre que se encontraba dando un paseo por la zona norte de Nueva Jersey, en Hoboken, fue testigo de cómo un perro había quedado atrapado en las aguas del río. Pese a que la mascota no era suya, ingresó a las aguas frías para rescatarla antes de que sea demasiado tarde.

El rescate quedó grabado

Previamente, el dueño del perro había pedido ayuda a los visitantes y quien no dudó en ayudarlo fue el hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades. En menos de un minuto, el buen samaritano pudo regresar a perro a la orilla, mientras era ayudado por el dueño del can y otras personas.

El rescate fue grabado por uno de los testigos y, tras compartirse el video en las redes sociales, los usuarios resaltaron el gran gesto del hombre.

Durante mucho tiempo, el río Hudson ha sido contaminado por una gran cantidad de sustancias, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones tales como mantener la cabeza fuera del agua, ponerse tapones en los oídos y lavarse con jabón quirúrgico.

Más historias similares:

Te recomiendo ver este video:

El emotivo encuentro entre un perro y su dueño después de estar distanciados por más de 7 meses (@pablomontoyav / TikTok)