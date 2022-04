Muchos turistas aprovechan la Semana Santa para salir de viaje y conocer nuevas culturas. En España, un usuario de Twitter creó una divertida guía para dar la bienvenida su país a los turistas británicos: comparó las celebraciones en el país ibérico con los de Gran Bretaña, aunque de un modo bastante particular. El hilo se hizo viral y aquí te contamos la historia.

Después de dos años, las festividades por Semana Santa se vuelven a ver en España y el principal emisor de turistas en dicho país es el Reino Unido, quien recuperó el sitial que tenía antes del inicio de la pandemia por la Covid-19. Así lo hizo saber a principios del año el Instituto Nacional de Estadística (INE), según EFE.

Uno de los encargados de dar la bienvenida a los británicos, aunque de un modo bastante singular, fue un usuario de Twiiter @iSaBeLIiFaKe1, que se encarga de crear parodia en dicha red social y goza del apoyo de más de 49 mil seguidores. Este usuario creó un divertido hilo en el que intenta explicar una colección de tópicos con similitudes propias a la de los británicos, según detalla La Vanguardia.

#HilosdelaGranBretaña

SEMANA SANTA ESPAÑOLA: GUÍA PARA BRITÁNICOS.



DENTRO HILO.

👇👇👇👇👇 — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

Cristo de la Buena Muerte

Una de las festividades más esperadas en Andalucía, por ejemplo, es el traslado del Cristo de la Buena Muerte. La simpática descripción que hizo el usuario de Twitter es la siguiente: “Básicamente, es una ceremonia donde unos beefeaters vestidos de color verde moqueta mantean a Jesús. Vamos, como hacían con Ferguson cuando ganaba la Premier con el Manchester United. Cantan el himno The Boyfriend of the Dead”.

CRISTO DE LA BUENA MUERTE (TYPICAL DRUNK BRITISH).

Básicamente, es una ceremonia donde unos beefeaters vestidos de color verde moqueta mantean a Jesús. Vamos, como hacían con Ferguson cuando ganaba la Premier con el Manchester United. Cantan el himno The Boyfriend of the Dead. pic.twitter.com/YK9oTrv77U — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

El hilo de Twitter, publicado el 11 de abril, se hizo viral y hasta la fecha acumula cerca de 5 mil likes.