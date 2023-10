Tonda Dickerson, una estadounidense que trabajaba como mesera en Grand Bay, Alabama, se convirtió en la afortunada ganadora de un pozo de 10 millones de dólares luego de que, en marzo de 1999, un cliente le diera un ticket de lotería como propina; sin embargo, lo que aparenta ser un sueño hecho realidad terminó volviéndose un verdadero infierno. ¿Por qué?

Los problemas empezaron cuando, poco después de revelar que se había convertido en millonaria, los compañeros de Tonda le reclamaron su parte, ya que en el restaurante en donde laboraba las propinas se repartían entre todos los empleados. La camarera, por su parte, se negó a dividir el premio y el caso terminó en los tribunales.

Por aquel entonces, las autoridades determinaron que, como no existía un contrato oficial, no había manera de hacer valer el trato oral acordado previamente. En consecuencia, Tonda se llevó a casa todo el dinero, informó el medio The Sun.

Por increíble que parezca, Edward Seward, cliente que le obsequió el ticket ganador a la mujer, también exigió una parte del premio y aseguró que los empleados de Waffle House le habían prometido comprarle una camioneta si alguna vez se llevaban el premio. Posteriormente, un juez desestimó la demanda realizada por el sujeto, pero los problemas para Tonda apenas comenzaban.

El caso, dado a conocer por los medios de comunicación de aquel entonces, generó tal revuelo que se generó un debate a nivel nacional sobre sus acciones: algunos opinaban que la mujer debió haber cumplido con su deber de dividir el premio, mientras que otros se pusieron del lado de la ley.

Por otra parte, la atención conseguida por la mesera llamó la atención de la oficina del IRS (Servicio de Impuestos Internos de EEUU). Para evitar un pago alto, Tonda decidió unirse a sus familiares para crear varias corporaciones pequeñas que le ayuden a reducir los impuestos por el premio; sin embargo, la mencionada institución le impuso una multa por esta práctica.

Durante los 12 años posteriores, la mujer fue obligada a pagar 1 millón de dólares en “impuestos sobre donaciones”.

Secuestrada por su exesposo

Lo peor ocurrió cuando el ex esposo de Tonda, Stacy Martin, la secuestró y la llevó a un embarcadero en el condado de Jackson mientras la apuntaba con una pistola.

La mujer aprovechó un momento de distracción para quitarle el arma al sujeto y dispararle en el pecho, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital. De alguna manera, Martin no enfrentó ningún cargo por el incidente.

Tras años de juicios, un secuestro y un tiroteo, poco se supo de la vida de la ganadora de la lotería, aunque se dio a conocer que pudo conservar la mayor parte de sus ganancias.

Por otra parte, el medio Mirror informa que, Tonda volvió a trabajar, ya que en 2021 fue vista laborando como crupier en un casino de Mississippi.

¿Qué ocurre cuando una persona gana la lotería?

Cuando una persona gana la lotería, es importante tomar medidas reflexivas y planificadas para asegurarse de que la nueva riqueza sea manejada de manera responsable y beneficiosa a largo plazo. Esto incluye buscar asesoramiento legal y financiero, establecer un equipo de expertos, pagar deudas, crear un presupuesto, diversificar inversiones, planificar impuestos y establecer metas financieras.

También es importante mantener la privacidad, ser generoso con moderación y mantener una rutina para mantener la estabilidad emocional. En última instancia, la gestión responsable de la nueva riqueza es esencial para garantizar un beneficio a largo plazo.

