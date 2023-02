Steve Tazumi y Tom Patterson son unos gemelos japoneses radicados en Estados Unidos que fueron separados poco después de nacer. Muchos años después, pudieron reunirse y el Super Bowl se ha convertido en una excusa más para recuperar el tiempo perdido.

Ambos vivieron en un orfanato de Japón hasta que fueron adoptados por dos familias diferentes. Por aquel entonces, tenían apenas dos años de edad.

“Ambos fuimos adoptados fuera de Japón”, dijo Patterson en conversación con 12News. “Nuestra madre se suicidó. A los ocho meses, pesábamos seis libras cada uno, así que estábamos bastante desnutridos. El orfanato dijo que teníamos suerte de vivir”.

Steve creció en el sur de Nueva Jersey, mientras que Tom se mudó a Kansas. No fue hasta los 16 años que supieron que tenían un hermano gemelo.

“Era Navidad”, recordó Tazumi. “Mi mamá y mi papá me dijeron que tenía un hermano gemelo y dije que estaba muy feliz por él y que espero que tenga una gran vida como la nuestra”.

“La forma en que me enteré fue que me peleé mucho con mi mamá y mi papá y me dijeron que era afortunado de estar aquí”, dijo Patterson. “Y sacaron papeles los papeles de adopción y decía que tenía un hermano gemelo. Me quedé anonadado”.

Un emotivo reencuentro

Años después, Tazumi creyó que era momento de conocer a su hermano perdido. Con ayuda de un hombre que se dedicaba a enviar correspondencia a personas lejanas, pudo hacer llegar un mensaje al padre de Patterson.

“Después de recibir eso, no estaba seguro de si debía darme la carta o no”, dijo Patterson. “Estaba viviendo una buena vida y me tomó un tiempo recibir la carta. Él me dio la carta y llamé al número. Pensaron que era una broma, así que me dijeron que les enviara mi cara por fax y cuando lo recibieron fax gritaban y saltaban arriba y abajo diciendo: ‘¡Es Steve! Es Steve con bigote’”.

Al cumplir 40, hicieron planes para conocerse y la reunión pudo darse en un aeropuerto, rodeados de medios, amigos y familiares.

“Es como si me estuviera mirando en un espejo y viéndome a mi mismo”, recordó Tazumi. “Fue extraordinario”.

“Mis ojos se encontraron con los suyos y eso es todo lo que recuerdo”, dijo Patterson. “Nos abrazamos y fue un momento emocionante”.

Desde entonces hablan casi a diario y, además de encontrar varias similitudes e intereses en común, los hermanos son hinchas de los dos equipos que protagonizarán la final del Super Bowl este domingo 12 de febrero.

Dado que Patterson creció en Kansas, siempre apoyó a los Kansas City Chiefs. Tazumi creció como fanático de los Eagles, así que el próximo juego ha generado una gran rivalidad entre ellos.

“Los Eagles van a ganar”, dijo Tazumi. “Mi hermano es un soñador, es un soñador”.

“Mucha gente lo llama el Super Bowl, el tazón de Andy Reid, el tazón de los hermanos Kelce”, agregó Patterson. “Pero será el tazón de Steve y Tom. Creo que será un juego cerrado, [los Chiefs] ganarán al menos por tres”.

Más allá de la rivalidad deportiva, entre los hermanos hay mucha alegría, ya que no importa el equipo que gane, pues ganaron un vínculo único que nunca más se separará.

“Ambos somos ganadores”, señaló Tazumi. “Tengo a mi hermano y estamos compartiendo algo juntos”. “Nunca tuve un hermano, así que él significa mucho para mí”, indicó Patterson.

