Una joven de 18 años descubrió que estaba embarazada cuando tenía cinco centímetros de dilatación y en pleno trabajo de parto. Además, nunca presentó ningún síntoma que le advirtiera que en su vientre había un niño.

Bri Blanton, de Carolina del Sur, Estados Unidos, fue llevada de urgencia a un hospital por su madre, Jennifer Blackwell, cuando se despertó quejándose por un intenso dolor abdominal. Algunas horas después, estaba dando a luz a Oakleigh, su hija.

“Me desperté temprano y pensé que me había mojado. Me doblé de dolor”, recordó la joven en conversión con Daily Mail. “Cuando me dijeron que estaba embarazada y dando a luz, estaba en completo shock”.

Jennifer indicó que “para nosotros es como si ella se fuera a la cama y se despertara embarazada”.

“Ella había estado en bikini a los ocho meses de embarazo sin ningún bulto e incluso dio negativo en la prueba de embarazo. No teníamos idea”, agregó; sin embargo, asegura que la llegada de Oakleigh es “una bendición”.

Se hizo una prueba, pero esta dio negativo

La mujer señala que Bri no presentó ningún síntomas de embarazo e incluso había continuado con su estilo de vida habitual montando caballo y pescando.

Por otra parte, indica que pensó en que su hija estaba embarazada cuando, meses atrás, la joven vomitó después de una comida, por lo que le pidió que se hiciera una prueba.

“Ella tomó la prueba frente a mí”, dijo. “Dio negativo, así que dije ‘uf’. No volvimos a pensar en eso”.

La madrugada del mes de septiembre, Bri se despertó “con agua por todas partes” y en ese momento pensó que se había orinado.

Debido al dolor, la joven pidió ser llevada a un hospital y fue trasladada al Centro Médico Spartanburg. En el lugar, explicó sus síntomas y una enfermera le pidió revisar su cuello uterino. Así, le confirmaron su embarazo y que su bebé estaba a punto de nacer.

Si bien necesitó de varias horas para superar la sorpresa, Jennifer dijo que “sus instintos maternales entraron en acción”.

Oakleigh, por su parte, no tuvo complicaciones y hoy es una niña sana de cuatro meses de edad.

¿Qué es un embarazo críptico?

El portal saludsavia.com indica que el embarazo críptico o embarazo silencioso o negado responde a la “situación en la que una mujer está embarazada, pero ella lo desconoce hasta que el mismo está muy avanzado o el parto es ya inminente”.

Se trata de casos excepcionales que se suelen dar en mujeres con distintos problemas, incluyendo las menstruaciones irregulares, el sobrepeso y la obesidad y otros problemas de salud.

Cuando un embarazo críptico se produce la mujer no llega a experimentar o no reconoce los síntomas y signos típicos comunes durante la gestación.

Las causas no son del todo conocidas y en él pueden intervenir condicionantes psicológicos de negación por parte de la madre a la hora de aceptar el embarazo.