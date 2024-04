Lisa Miller y su familia se encuentran en una nueva etapa de sus vidas, adaptándose a su reciente mudanza a Brooklyn, Nueva York, desde Knoxville, Tennessee. En su apartamento de Park Slope, decorado con un toque acogedor y personal, la mujer y sus seres queridos se están aclimatando a la vida en la Gran Manzana, dejando atrás los amplios espacios de su anterior hogar que contaba con una superficie de 1,5 acres (6070.28 metros cuadrados). ¿Qué los convenció de dejar su amplio terreno y optar por una vivienda de 1000 pies cuadrados (93 metros cuadrados)? Conoce todos los detalles.

Este movimiento, poco común en un momento en que muchos neoyorquinos optaron por dejar la ciudad, refleja lo atractivo que sigue siendo para quienes buscan cambiar de aires. Aunque Nueva York ha experimentado una pérdida de población durante la pandemia, todavía atrae a aquellos que buscan un ambiente que ofrezca otro tipo de posibilidades.

Para los Miller, la mudanza no solo representa un cambio de ubicación, sino también una sensación de hogar y lazos familiares más fuertes. A pesar de dejar atrás a familiares y amigos, están encontrando en la Gran Manzana un nuevo sistema de apoyo y una comunidad acogedora.

Lisa, Dusty y sus tres hijos están explorando las oportunidades que ofrece la ciudad, desde las posibilidades creativas hasta las opciones educativas más adecuadas para su hijo menor, que tiene autismo.

“Nuestra familia se ha vuelto más unida desde que estamos aquí porque no vamos por 100 caminos diferentes”, comentó la mujer en conversación con el medio New York Post. “Estamos todos juntos aquí y no conocemos tanta gente aquí”.

Foto: @nypost

Mudarse les ha dado un gran impulso creativo y nuevas oportunidades de vida

Lisa, fotógrafa de profesión, también aseguró que su nuevo hogar también la ayuda a desarrollar su lado creativo: “Siempre idealicé la ciudad como este lugar de ensueño. Yo era creativa cuando era niña. Dibujé, canté, no comencé a hacer fotografía y decoración y esas cosas hasta que fui mayor, pero siempre he sido super creativo y vi a Nueva York como el escenario de lo que sea que sea para mi... Toda mi vida fue como, ‘Voy a vivir allí’”.

A pesar de los cambios en su estilo de vida, la familia Miller ha llevado consigo su esencia y su historia. Cada habitación de su nuevo hogar está decorada con un toque personal, recordando su vida en Knoxville y creando un espacio que refleja su identidad.

El esposo de Lisa, Dusty, quien trabaja como contratista en el Departamento de Defensa, dijo que otro de los motivos para mudarse son los planes de su hija, Londres, de convertirse en bailarina.

“Ni siquiera habíamos hablado de la posibilidad de mudarnos, hasta que ella pasó el verano pasado aquí en el Joffrey Ballet”, añadió la madre. “Hizo un intensivo de verano y le ofrecieron un puesto permanente. La opción era que ella viniera aquí sola. Somos una familia muy unida. Esa nunca fue realmente una opción”.

Aunque enfrentan desafíos cotidianos, como el transporte público y los costos de vida más altos, están decididos a aprovechar al máximo su experiencia en Nueva York.

Para ellos, esta mudanza representa un nuevo comienzo lleno de oportunidades y aventuras emocionantes, a pesar de tener que gastar más de 5 mil dólares al mes en alquiler.

“Creo que la compensación por lo que estábamos buscando, que eran oportunidades creativas, era saber que no seríamos propietarios de una casa”, agregó Lisa.

“Eso no tendrá sentido para todos. Y eso está bien, porque la belleza de la vida es que todos podemos hacer lo que queremos”, concluyó.

