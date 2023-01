Una mujer de California, Estados Unidos, asegura que desarrolló un raro tipo de cáncer tras hacerse una manicura.

En noviembre de 2021, Grace Garcia, de 50 años, visitó un establecimiento de belleza nuevo luego de que se llenara el lugar al que siempre iba.

Durante la manicura, la técnica de uñas cortó la cutícula de su dedo anular derecho. Fue allí que comenzaron los problemas.

“Ella me cortó y el corte no era solo un corte de cutícula normal”, dijo la mujer en conversación con el medio TODAY. “Ella me cortó profundamente y esa fue una de las primeras veces que me pasó. Me he estado haciendo (las uñas) durante años y años y años. Estaba molesta”.

Garcia no recuerda si la técnica usó herramientas nuevas durante el servicio. Además, señaló que la herida no llegó a sanar bien.

El diagnóstico

Con el pasar de los meses, visitó distintos médicos y uno de estos le recetó un antibiótico que no la ayudó; sin embargo, todo cambió cuando fue derivada a un dermatólogo en abril de 2022.

Después de ver al Dr. Teo Soleymani, dermatólogo de UCLA Health, dio con un impactante diagnóstico: tenía carcinoma de células escamosas causado por “VPH de alto riesgo”.

A pesar de su frustración, la mujer pudo recuperarse tras someterse a una intervención ya que el diagnóstico se hizo en una etapa temprana.

“Curiosamente, casi todos los cánceres de piel con los que he tratado que involucran dedos o uñas... se han asociado con el VPH de alto riesgo”, dijo Soleymani. “Eso es alarmante, y es en pacientes más jóvenes”.

El especialista indicó que la vacuna contra el VPH previene el desarrollo de este tipo de cáncer.

Qué es el carcinoma de células escamosas.

Es el cáncer que empieza en las células escamosas (células delgadas y planas que se parecen a las escamas de los peces) que se encuentran en el tejido de la superficie de la piel, el revestimiento de los órganos huecos y de las vías respiratorias, y el tubo digestivo.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, la mayoría de los cánceres de ano, cuello uterino, cabeza y cuello, y vagina son carcinomas de células escamosas. También se llama carcinoma epidermoide, carcinoma escamocelular y carcinoma escamoso.