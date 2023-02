Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, fecha en que las personas deciden sorprender a su media naranja, ya sea con algún gesto o regalo romántico y significativo.

Aunque se trata de una festividad que celebra el amor en todo el mundo, podría decirse que para una pareja de Old Town (Maine, Estados Unidos), este día es mucho más especial, pues además de festejar el amor, cumplen un año más de matrimonio.

Hazen, conocido como Red, y Eleanor Bagley están juntos desde que se conocieron en la secundaria, y este Día de San Valentín 2023 cumplirán 70 años de casados.

“En la clase de último año de Old Town High School, me transfirieron de Freedom Academy, abajo en libertad. Y fui a la escuela secundaria Old Town. Mi último año y ahí es donde nos conocimos, fue hablar y la cosa sucedió después de eso”, dijo el hombre en conversación con el canal WABI-tv.

El 14 de febrero de 1953, se casaron en la Iglesia Federada de Stillwater. Durante todo este tiempo, su relación se ha caracterizado por estar llena de aventuras fuera del país.

Una relación llena de “aventuras”

“Hemos hecho viajes a Israel y teníamos algunas casas rodantes. Hemos viajado a Louisiana, Florida, Tennessee y hemos estado en Canadá y alquilamos un condominio en la ciudad de Panamá durante más de tres años. Tres o cuatro años. Y fuimos allí y no sé por qué no hemos estado”, agregó Red.

Además de sus aventuras en los viajes, también se han embarcado en proyectos empresariales juntos. “Compré una tienda de comestibles aquí en el río, que ahora es una pizzería”, recordó el adulto mayor.

Entre ser voluntario en la iglesia, participar en varias organizaciones a lo largo de los años, ser dueño de una tienda de comestibles en un momento y administrar una panadería en otro momento, la pareja también ha trabajado junta.

“Estaríamos allí a las cuatro de la mañana. Y eso está fuera de las tartas y luego las empanadas y los eclairs. A las ocho, Eleanor, iba a la panadería a la panadería y ayudaba allí. Estás decorando pasteles y cupcakes y todo eso. Trabajamos bien para reunir ideas, ella tenía ideas, yo tenía ideas y las juntamos”, señaló Hazen.

Lamentablemente, las aventuras han tenido que parar, pues Eleanor fue diagnosticada recientemente con demencia, por lo que vive en un centro de adultos mayores. La mujer, además, contrajo covid, por lo que no podrán estar juntos; no obstante, se las arreglan para conversar todos los días por videollamada.

Aunque este Día de San Valentín será agridulce, la pareja indica que el amor que sienten el uno por el otro sigue siendo el mismo después de 70 años.

