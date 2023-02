Una mujer estadounidense de 30 años aparenta ser mucho más joven de la edad que tiene, por lo que se ha acostumbrado a que las personas confundan a su esposo con su padre y a sus hijos con sus hermanos.

Carolyn Fultz, de Phoenix, Arizona, ha estado con su esposo Drew Fultz (34) durante más de 10 años y juntos han tenido tres niños.

Aunque solo hay cuatro años de diferencia entre ambos, la desigualdad en cuanto a a la altura es bastante notoria. A ellos sumemos los rasgos faciales de Carolyn, quien aparenta una edad mucho menor a la que tiene.

A pesar de ser confundida casi a diario con una adolescente, a la madre no parecen molestarle los prejuicios de la gente.

“Estaré en el parque de juegos y la gente pensará que soy la hermana mayor o la niñera de mis hijos. Me preguntan todo el tiempo a qué escuela voy”, dijo en conversación con Daily Star.

“Justo el otro día, los contratistas que trabajaban en nuestra casa supusieron que yo era la hermana mayor de mis hijos. La gente siempre asume que yo también soy la hija de mi marido”, agregó. “Siempre hay un momento de sorpresa cuando se enteran de que tengo 30 años y estamos casados”.

Carolyn y Drew comenzaron a salir en agosto de 2011 y se casaron en marzo de 2014 antes de darle la bienvenida a su primer hijo en el mes de noviembre. Su primer retoño tiene 9 años, mientras que el segundo cinco y el tercero dos.

Confundida toda su vida con una adolescente

Durante la mayor parte de su vida, Carolyn ha recibido comentarios sobre lucir como alguien mucho más joven.

“Siempre me he visto joven para mi edad. En la escuela secundaria parecía que estaba en la primaria y así sucesivamente”, recordó. “Ahora la gente asume que tengo entre 16 y 26 años. A veces no creen que sea una adulta”.

Por otra parte, indicó que a menudo confunden a su esposo Drew con su padre: “Él no está ofendido por eso. Realmente no le importa mucho. Estamos acostumbrados al error todo el tiempo”.

“En el momento en que comenzamos a hablar e interactuar entre nosotros y los niños las personas pueden ver la dinámica. La gente siempre se sorprende y luego se disculpa cuando se entera. Lo entiendo todo el tiempo, así que les digo que está bien”, añadió.

Finalmente, la madre asevera que se siente segura de lo que es, por lo que no tiene ningún problema en lo que puedan pensar los demás.

“Soy una mujer segura de sí misma, de 30 años, y no siento que deba probar nada más. Si piensan que soy una niñera o una hija de mi esposo, que lo piensen”, concluyó. “Se darían cuenta de que no lo soy si se toman el tiempo para conocerme”.

Mediante sus redes sociales, Carolyn se dedica a compartir parte de su vida diaria y cómo es lidiar con los constantes comentarios de que no aparenta su edad.

Por qué algunas personas parecen mucho más jóvenes de lo que son

Según el medio español El Confidencial, algunas personas parecen mucho más jóvenes de lo que son gracias al gen de Matusalén.

Las personas que poseen este gen tienen una protección adicional contra los efectos secundarios derivados de fumar, de comer demasiados alimentos procesados y son menos susceptibles a contraer enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiacas o la diabetes tipo 2.

El gen de Matusalén lo tiene una quinta parte de los estadounidenses negros y solo en uno de cada diez estadounidenses blancos.