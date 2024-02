Una familia poliamorosa, conformada por Mazayah Andrews (38 años), Stephanie Almonte (30), Rosa Zelaya (30) y Dezeray Carrera (23), originaria de Miami, Florida, compartió detalles de su estilo de vida en el programa This Morning, a través de un enlace junto a los presentadores Rylan Clark y Rochelle Humes. Aseguran que su forma de vida es excelente porque gozan de mayores beneficios en comparación con una relación monógama.

Stephanie conoció a Mazayah en 2014, iniciando una relación tradicional en 2016; sin embargo, tras dos años juntos, la pareja se separó y el hombre comenzó a salir con Rosa.

Aunque Stephanie estaba embarazada en ese momento, no renunció a la relación y buscó la manera de regresar con Mazayah. “Tenía muchas ganas de reavivar mi relación con él porque estaba embarazada y no lo dejaba ir, así que aproveché al máximo el intento de volver con él”, recordó la mujer.

Después de la ruptura con Rosa, acordaron formar una relación poliamorosa e involucrar a todos los miembros. “Cuando rompió con Rosa, nos juntamos todos y dijimos: ‘Oye, quiero estar contigo, ella quiere estar contigo, me gustan las chicas, siempre y cuando eso te haga feliz, somos felices’”, agregó.

Desde 2019, Mazayah, Stephanie y Rosa han estado en una relación poliamorosa, y el año pasado decidieron incluir a Dezeray.

Stephanie admitió sentir celos inicialmente, pero comprendió que cada una aporta algo único a la relación: “No me malinterpretes, durante todo el tiempo que estuve embarazada y vi que él estaba con otra mujer, sentí celos, pensé: ‘Esa es la chica que se llevó a mi hombre, quiero a mi hombre de regreso”.

“Pero cuando me di cuenta de que ella lo hace feliz en otras áreas que yo realmente no lo estaba haciendo feliz, en términos de comunicación y expresión de mis sentimientos en ese momento, me di cuenta de ¿por qué estaría celoso de eso? Ella podría ayudarme a ser una mejor persona”, agregó.

Mazayah, por su parte, destacó que una relación poliamorosa enriquece la vida, fomenta la solidaridad y el trabajo en equipo. Además, señaló que estar acompañado por más de una mujer puede servir para superar situaciones en las que un hombre no podría ayudar.

“Ayuda a todos en la casa, no tienes que preocuparte por una niñera, no tienes que preocuparte por quién va a hacer esto y aquello. La casa siempre está limpia, tenemos varias casas, condominios y propiedades, por lo que prosperamos juntos en el hogar”, indicó el estadounidense.

Rosa, por su parte, aseguró que entendió cómo otra mujer puede complementar al hombre del que está enamorada: “Desde mi perspectiva fue algo que entendí cómo otra mujer puede ir y complacer al hombre del que estoy enamorada, porque ofrece ciertas cualidades, entonces entiendo como hombre lo que realmente te hace feliz”.

Dezeray, incorporada en el matrimonio el año pasado, mencionó que la adaptación fue sorprendentemente fluida y que la relación poliamorosa es lo que siempre quiso.

“No fue tan difícil como parece. Estoy acostumbrado a conocer a más de una persona a la vez, el desafío me resulta apasionante”, dijo.

Mazayah pidió a las personas comprender que existen “múltiples formas de tener relaciones”, y que es necesario dejar atrás las antiguas creencias heredadas por familiares mayores.

“No es necesario apegarse a una sola cosa, ni hacer lo que se transmitió a través de una generación que realmente no tenía acceso a las cosas que hacemos ahora”, señaló.

“Tu religión o lo que sea que estés ahora, no es tuya, fue transmitida desde tu bisabuelo, abuelo, madre hasta ti mismo, así que si realmente te sientas y piensas en ello, heredaste una religión”, continuó.

“Sal siempre y sé tú mismo, porque hay más en esa educación que teníamos antes, en comparación con la que tenemos ahora, es más que diferente”, concluyó.

Cabe agregar que la relación tiene en total 11 hijos que viven juntos y disfrutan jugando en familia.

¿Qué es y cómo funciona la poligamia?

La poligamia permite a un individuo casarse con varias personas a la vez, ya sea un hombre con múltiples esposas o una mujer con varios esposos, según Definicion.es. Sin embargo, el derecho occidental no respalda la poligamia y solo acepta un matrimonio a la vez, permitiendo el divorcio.

Desde la perspectiva jurídica occidental, formalizar relaciones sentimentales con más de una persona se considera una falta, ya que solo se permite un matrimonio a la vez. En cambio, en algunas naciones islámicas, la poligamia es aceptada siempre que las co-esposas estén de acuerdo.

Es importante destacar que la poligamia no incluye prácticas como relaciones sexuales ocasionales, orgías, prostitución o intercambio de parejas; estas actividades son distintas de la poligamia.