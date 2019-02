Joven que luce un palillo en su DNI deberá cambiar el documento

Un ciudadano español llamado Sergio Álvarez recientemente fue protagonista de una peculiar historia viral, luego de que su hiciera público su Documento Nacional de Indentidad (DNI), en el cual aparecía con un palillo en la boca. La noticia recibió gran atención de la prensa y se hizo viral en plataformas como Facebook.

No obstante, la Policía Nacional de España recientemente se ha comunicado con el joven de 25 años, a fin de pedirle que cambie su documento.

"Me han dicho que tengo que volver a la comisaría lo antes posible para cambiarlo. Que no he hecho nada ilegal y que no me preocupe. No me vana amultar ni nada de eso, pero dicen que si no sustituyo la foto dará pie a que otros hagan algo similar", contó Álvarez al diario El País.

"Si no la cambio, me anularán el DNI. Sería una persona sin identificación", añadió el hombre oriundo de León. No se trata de un pedido tan descabellado, teniendo en cuenta que la imagen, originalmente difundida por Leonoticas, ha tenido alcance internacional y goza de gran popularidad en Facebook y otras redes sociales.

Sergio Álvarez había contado previamente la idea de posar con un palillo en su DNI surgió como una apuesta con sus amigos. El leonés consiguió que el funcionario público a cargo de la renovación de su documento incluyera dicho retrato.

El español contó a la agencia Efe que en un principio pensó en "dar batalla" por conservar la imagen, dado que no había cometido ningún acto ilegal; sin embargo, decidió que al final acataría la petición de la policía para evitar inconvenientes.

Álvarez explicó tendrá que entregar el DNI donde luce el palillo, pero indicó que buscará conservarlo pues desea que este sea un recuerdo físico de toda esta peculiar anécdota.