Ponerse en el lugar del prójimo no suele ser una tarea sencilla, pero con un poco de ganas y fuerza de voluntad se puede hacer mucho por esa persona que tanto espera de nosotros. A inicios de octubre, un grupo de estudiantes estadounidenses hizo noticia en las redes sociales – principalmente en Facebook – por un solidario gesto que tuvo con una de sus compañeras que sufre problemas de salud. La historia, que tuvo un feliz y aleccionador final, se hizo viral y aquí te la vamos a contar.

Hace unos días, la escuela secundaria Strom Thurmond, ubicada en Carolina del Sur (Estados Unidos), organizó un concurso de belleza entre sus estudiantes para elegir a la “reina de la bienvenida”, con motivo del regreso a clases después de las vacaciones.

Una de las participantes en el concurso fue Nataleigh Deal, de 19 años, quien tiene síndrome de Down y sufre de epilepsia. La joven, al igual que el resto de sus compañeras, debía desfilar durante un torneo deportivo el pasado 4 de octubre, pero no lo pudo hacer porque sufrió una convulsión al llegar a la escuela.

La joven Nataleigh Deal es la protagonista de esta excepcional historia de igualdad y solidaridad | Foto: Facebook / Carleigh Deal

Una vez recuperada, la estudiante no se quiso perder el desfile; no obstante, les dijo a los organizadores que deseaba caminar descalza porque no se sentía en condiciones de utilizar zapatos de tacón.

Enteradas de esa situación, las compañeras de Nataleigh, en un gesto de solidaridad, acordaron desfilar sin tacones para no hacer sentir mal a su amiga. Lo mejor para la joven vino en la parte final del evento cuando fue coronada oficialmente como la reina de la fiesta frente a todos sus compañeros de escuela. Una noche que Nataleigh Deal jamás olvidará.

“En lugar de dejarla fuera de juego, todos se quitaron los zapatos. La inclusión y el amor nunca serán igualados”, indicó Carleigh, hermana de Nataleigh, en un mensaje que compartió vía Facebook.

Nataleigh fue coronada como la reina de la noche frente a todos sus compañeros de escuela. Un momento inolvidable para ella | Foto: Facebook / Carleigh Deal

Por su parte, Crystal Lotz Hadden, subdirectora de la escuela, también dejó un mensaje en Facebook para expresar sus sensaciones tras lo ocurrido con Nataleigh y sus compañeras.

“Me siento honrada de conocer a estas jóvenes, todas ustedes son unas reinas”, escribió.