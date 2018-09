Julie Anne y Michael Lisi, dos esposos provenientes de Estados Unidos, nunca pensaron que una simple visita a una tienda de segunda mano terminaría siendo uno de los momentos más conmovedores y nostálgicos de sus vidas. La historia se ha hecho viral en Facebook.

La pareja lleva varios tiempos jubilada por lo que tiene mucho tiempo para pasear y habitualmente visita la localidad de Jupiter (Florida), donde revisan puestos como el citado líneas arriba. Lo usual es que los ancianos regresen con las manos vacías tras estos recorridos, pero hace dos semanas un viejo objeto captó la atención de Julie Anne, al punto de conmoverla hasta las lágrimas.

En uno de los estantes la mujer pudo reconocer el amado guante de béisbol que su hijo Christopher perdió 40 años atrás y todavía conservaba el nombre de este grabado sobre su superficie.

Julie Anne posa sonriente junto al guante de su hijo en estas dos fotos que subió a Facebook.

"Podía ver el nombre Christopher Lisi escrito en él", contó Julie Anne Lisi a The New York Times. "Fue ahí cuando pensé que (el guante) era de él, pero realmente no parecía posible", añadió la mujer de 78 años.

Quien no parecía saber qué estaba pasando era Michael, quien únicamente podía ver a su esposa severamente afectada y se acercó a ver qué le pasaba. "Cuando vi a mi esposa ella estaba al borde de las lágrimas y temblando. Pensé que algo había pasado y ella dio la vuelta al guante y yo finalmente lo pude ver", explicó el hombre de 81 años.

- El guante perdido -

El viejo implemento deportivo tenía un gran valor sentimental para Christopher Lisi, pues lo acompañaba en todos sus juegos de béisbol. El guante fue parte de uno de los momentos más entrañables de su niñez, pues lo usó en un partido que su equipo ganó con una actuación estelar suya.

En aquel juego de 1978, Christopher entró desde el banco y anotó dos jonrones que lograron revertir un marcador adverso durante la semifinal de un torneo infantil. La emoción tras el fin del encuentro fue enorme y Lisi, en ese entonces de 12 años, olvidó el guante en el campo en medio de la algarabía y no se dio cuenta hasta que se encontraba en casa aquella noche.

"Cuando desperté a la mañana siguiente, tan pronto apareció la luz del sol, tome mi bicicleta y la monté lo más rápido que pude", señaló Christopher a la cadena de televisión WBNS. Cuando llegó a la cancha, el guante ya no estaba y, pese a que el joven Lisi creyó que alguien se le devolvería en los próximos días, esto nunca sucedió.

Video: Facebook Amy Lipman

- El hallazgo -

Más allá de que la familia es oriunda de Ohio, Julie Anne y Michael Lisi pasan buena parte de su tiempo visitando Florida, pues heredaron una propiedad en ese estado tras la muerte de un familiar. Fue en una de esas visitas donde tuvo lugar el hallazgo.

Sin que nadie sepa cómo, el viejo guante de Christopher había recorrido los más de 1.500 kilómetros que separan Ohio de Florida.

Tras encontrar el guante, Julie Anne inmediatamente le envió a su hijo una foto de este. Más allá de que el utensilio de béisbol había perdido su color y brillo, el hombre de 52 años lo reconoció de inmediato y respondió con un breve y contundente mensaje de texto: "Cómpralo".

El guante costó 1,49 dólares, pero tiene un valor muchísimo más grande para el propietario al que vuelve tras cuatro décadas. Aunque hoy Christopher haya cambiado de deporte al ser profesor y entrenador de fútbol americano, esas jornadas inolvidables de béisbol de su niñez han quedado grabadas en él. "Siempre lo amé", sentenció.