En redes sociales encontramos sorprendentes historias virales que generan alboroto entre los cibernautas. Tal es el caso del hombre de 94 años, oriundo de Kenia, que se reunió con su familia después de cuatro décadas. Cuando regresó a su hogar, pocas personas lo reconocieron. ¿Por qué dejó a sus hijos? Aquí te lo contamos.

Hiltan Kalugho abandonó su vivienda, ubicada en la aldea de Majengo (condado de Taita-Taveta), en 1980 y su familia quedó destrozada. Ante esto, su esposa e hijos se movilizaron y buscaron información sobre su paradero, pero los esfuerzos fueron en vano.

La verdad sobre el hombre que regresó a casa tras 40 años

Ahora, Hiltan apareció en su pueblo para reencontrarse con su familia, luego de 42 años. A su regreso, el humilde padre descubrió que su amada y dos de sus hijos murieron mientras él estaba ‘desaparecido’. “Me siento tan mal que algunos de mis familiares no estén aquí para presenciar este reencuentro. Tenía muchas ganas de ver a mi esposa y a todos mis hijos”, comentó.

Hiltan Kalugho abandonó su aldea de Kenia para buscar mejores ingresos económicos y así darle un mejor futuro a sus hijos. (Imagen referencial: Pixabay)

De acuerdo con Kalugho, quien tiene 94 años, decidió salir de su hogar para buscar fortuna en Tanzania. “Salí de casa en busca de pastos más verdes porque quería un buen futuro para mis hijos. Desafortunadamente, no pude volver a casa porque no recibí el dinero que esperaba para alimentar a mi familia”, explicó a Sunday Nation.

En ese sentido, Hiltan Kalugho agregó que llegó a Mororoni en compañía de sus amigos, donde laboraba en las minas de piedras. “Solíamos conseguir las piedras y venderlas. Nosotros, sin embargo, no conseguimos ningún avance. Lo que solíamos tener solo era suficiente para mantenernos”, sostuvo el hombre.

Pocos los recordaron

Después de ingresar a la casa de su único hijo con vida, pocas personas podían recordar a Hiltan. Incluso, él tampoco no se acordaba de sus hermanos. “La esperanza de que algún día veré a mis hijos me mantuvo en pie. Por eso nunca me volví a casar”, dijo Kalugho.