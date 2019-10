▶ La historia de viudo que teme que su herencia divida a sus hijos

Un niño de 9 años ha sido acusado de cinco cargos de asesinato después de un incendio que supuestamente comenzó y en donde fallecieron sus familiares. Los fiscales del caso indicaron que el menor inició el fuego intencionalmente. Esta trágica historia ha causado conmoción en Facebook y otras redes sociales.

De acuerdo a los medios, el menor se encontraba ‘confuso’ durante la audiencia en la corte de Illinois, Estados Unidos, después de presuntamente haber incendiado a propósito la casa móvil de su familia el 6 de abril pasado, en la localidad de Peoria.

¿Qué pasó?

En el incendio fallecieron sus dos medios hermanos de 1 y 2 años, respectivamente, así como su prima de 2 años. También murieron su padrastro, identificado como Jason Wall, y su bisabuela Kathryn Murray. Las autoridades indicaron que las víctimas perecieron por inhalación en la vivienda móvil familiar. La mayoría se encontraba durmiendo cuando ocurrió el siniestro.

La madre del niño, identificada como Katie Alwood, se encontraba en el hogar cuando ocurrió el incendio y solo ella puedo salvarse a sí misma. “Me quedé frente a la ventana y le dije a mis niños que sentía no podía salvarlos”, indicó Alwood a CBS News. “Le dije a Jason que lo amaba… Y luego algo me dijo que se habían ido”, agregó.

La mujer sostuvo que su hijo acusado de provocar el incendio recientemente ha sido diagnosticado con severos desórdenes mentales, incluyendo esquizofrenia, desorden hiperactivo y déficit de atención y bipolaridad. Alwood manifestó que su hijo es un “niño adorable” que “merecía una segunda oportunidad”.

“Todos lo están viendo como si fuera una clase de monstruo, pero no es lo que es (…) La gente comete errores y eso es lo que. Sí, fue una horrible tragedia, pero no es algo para tirar su vida”, manifestó antes de que se le ordenará mantener reserva del caso.

De una opinión diferente es la hermana de Katie, Samantha, quien perdió a su hija en el incendio. “Creo que debería ir a algún lado hasta que tenga la edad legal para ir al (centro) juvenil”, dijo Samantha Alwood a CBS News. “Entonces creo que debería ir al juvenil. Y luego de juvenil a prisión. Porque al final del día, lo quisiera o no, sabía lo que hacía el fuego", argumentó.

Los fiscales defendieron su decisión de presentar cargos de asesinato contra el menor, pero se espera que el niño solo se enfrente a libertad condicional debido a su corta edad.