Charn Janwatchakal había dormido durante 21 años con el cuerpo embalsamado de su esposa y en la misma habitación en Bangkok, Tailandia. El hombre, de 72 años, contactó hace pocos días a la fundación Phet Kasem Bangkok para que le ayudaran a cremar el cadáver pues temía que, en caso de fallecer, nadie pudiera encargarse del cuerpo.

La historia viral de Charn se difundió rápidamente en las redes sociales y diferentes medios. Un portavoz de la organización Phet Kasem comentó que el anciano tenía el cadáver en un féretro y que, la haber declarado la muerte de su esposa, no había incumplido ninguna ley.

Charn vivía muy feliz con su esposa y dos hijos cuando ella falleció en 2001 por problemas de salud. Decidió conversar el cadáver en su casa, pues aún no aceptaba la muerte de su amada pareja. Los hijos crecieron y dejaron el hogar para formar sus familias, quedando solo Charn junto al cadáver de su esposa.

Los voluntarios de la fundación Phet Kasem Bangkok, organizaron una ceremonia budista e incineraron del cuerpo en el templo Wat Sakorn Sun Prachasun, ubicado al noreste de la capital. El hombre por fin pudo llevarse a casa las cenizas de su pareja.

“Todavía te hecho de menos”

La historia de Charn Janwatchakal y su esposa no acaba allí. Según informa The Nation Tailandia, el ciudadano no logra superar la muerte de su pareja y se pudo conocer en las sentidas palabras que expresó durante la ceremonia. “Todavía te hecho de menos cada minuto y mi amor por ti no ha cambiado”, dijo Charn.

La fundación conoció también que el hombre vivía en condiciones precarias, sin electricidad ni agua, por lo que están buscando ayuda para arreglar su vivienda y que reciba visitas a diario pues se encuentra encerrado en una profunda tristeza.

Para salir de esa situación, se comprometió a brindar ayuda como voluntario en la fundación. La fidelidad de Charn quedó en manifiesto pues el amor por su esposa continúa intacto más allá de la muerte.