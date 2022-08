Matt Shaha, de Estados Unidos, es el hijo de esta historia. Él tuvo un gesto con su madre llamada Melanie Shaha que ha conmovido a muchos usuarios de las redes sociales: dejó que su cabello creciera bastante para hacerle una peluca.

La progenitora, que vive en Arizona (según el New York Post), debido a que se sometió a radiación para tratar un tumor cerebral benigno recurrente, perdió su cabello de manera permanente hace 4 años. Es por eso que su hijo quiso tener un detalle con ella.

Él, durante 2 años, no se cortó el cabello. Dejó que creciera 12 pulgadas. Luego de ello, se lo cortó y pagó a una compañía llamada Compassionate Creations con el fin de que elaborara una peluca para su madre.

“Cuando usas un sombrero en todas partes, sobresales como un pulgar adolorido”, dijo la progenitora, siempre de acuerdo a la citada fuente. “No me importa estar enferma, pero me importa mucho lucir enferma”, agregó.

La madre luchó contra un tumor

Desde 2003, Melanie había estado luchando contra el tumor en su glándula pituitaria. A pesar de que el tumor era benigno, la mujer aseguró que “estaba en el lugar equivocado y destroza cosas importantes, así que no puedes dejar que se quede ahí”.

Es por ello que, tras su primer diagnóstico, se sometió a una neurocirugía. Sin embargo, el tumor regresó tres años después, obligándola a someterse a otra cirugía. El tumor no quería irse y llegó a volver por tercera vez en 2017. En ese entonces, ella aceptó someterse a radiación para impedir que este creciera y, finalmente, reducirlo.

¿Cuándo la madre comenzó a perder su cabello?

“Alrededor de tres meses después de la radiación, todo mi cabello comenzó a caerse, algo que no sabía que sucedería”, contó la madre. “Y el médico dijo que no volverá”, recalcó. Matt, al enterarse de ello, se animó a hacer lo inesperado.

Sin embargo, no pudo dejarse crecer el cabello ahí mismo, pues asistía a la Universidad Brigham Young, que tenía estándares de vestimenta y arreglo personal. Recién en marzo de 2020, cuando terminaba el resto de su último año de carrera en casa debido al brote de covid-19, fue capaz de comenzar.

A fines de marzo de 2022, cuando ya había llegado el momento del corte de cabello, la madre se emocionó hasta las lágrimas. “La amabilidad, la compasión y el sacrificio de Matt han sido realmente espectaculares”, aseveró. “Él ha demostrado mucho amor y preocupación”, agregó.

Las fotos del momento en que Matt se cortó el cabello fueron difundidas en Facebook por Mercedes Berg, quien además brindó más información sobre el detalle del hombre de 27 años en su publicación. “Hace un año empecé a trabajar con uno de los humanos más generosos que he conocido, Matt Shaha. Una de las primeras preguntas que me hizo fue: ‘Mercedes, ¿qué productos usas en tu cabello para que crezca tan rápido?’. Matt estaba en un viaje de dos años para dejarse crecer el pelo por su madre que había perdido su cabello debido a la radiación. En los últimos meses he sido bendecida con la oportunidad de documentar su viaje”, contó la mujer.

