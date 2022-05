En los Estados Unidos, Lyft es una de las empresas de taxi por aplicativo más utilizadas que, por lo general, suelen ser seguras, pero existen excepciones, como fue el caso de una mujer quien narró su historia en Twitter tras asegurar que uno de los conductores la siguió hasta su centro de trabajo, lo cual causó la indignación generalizada en los usuarios de esta red social.

Un episodio aterrador

Nuestra protagonista es la usuaria @sighjunwa, quien el pasado 19 de mayo escribió lo siguiente: “Un conductor de Uber que me llevó al trabajo hace unas semanas vino a mi trabajo esta noche. Preguntó a los anfitriones por mi nombre y le dijeron a este hombre que yo estaba arriba y lo dejaron ir directamente hacia mí. No conozco a este hombre, pero recordó dónde trabajo”.

Sin embargo, ella misma se corrigió indicando que el conductor no es de Uber sino de Lyft, pero luego afirma que el sujeto sabía quién era ella: “Estaba tratando de averiguar cómo me conocía y qué estaba pasando; ahí fue cuando me dijo quién era y que se acordaba de mi nombre. Dijo que trató de llamarme y enviarme mensajes de texto, pero nunca respondí (porque le di un número equivocado)”.

Publicación original exponiendo al acosador. (Foto: @sighjunwa/Twitter)

Pero, afirmó que el sujeto fue insistente en sus intenciones: “Luego, me preguntó por mi verdadero (número) en medio de mi lugar de trabajo. Estaba muy aterrorizada. Le di mi número con un dígito menos y se fue ¿la mejor parte de todo? Mis gerentes miraron mis manos temblorosas y mi cara manchada de lágrimas; me dijeron que no podían hacer nada al respecto”.

Teme por su integridad

Seguidamente, ella expone lo mal que está lidiando con este acoso: “Este hombre tiene la dirección de mi trabajo, la de mi casa y mi nombre, pero se niegan, incluso, a establecer una política que no permita que extraños pregunten y solo puedan verte por capricho. Estoy tratando de llegar a una casa a salvo con un cuchillo y un laberinto”.

La usuaria aseguró que se siente insegura tras el incidente. (Foto: @sighjunwa/Twitter)

Finalmente, aseguró que las mujeres afrodescendientes están mucho más expuestas: “Las mujeres negras son acosadas y asesinadas con frecuencia por cosas tan simples como el rechazo. Así que sí, le di un número para quitármelo de encima y me volviera a poner los auriculares”.

Usuarios cuentan experiencias similares

De inmediato, los usuarios de Twitter reaccionaron a esta publicación apoyando a la usuaria: “Tenía una compañera de trabajo que tenía un tipo que seguía llamando al trabajo todos los días preguntando por ella y nunca diría si está trabajando o no. Tus compañeros de trabajo deberían haberlo conocido mejor que guiarlo hacia ti de esa manera. No hay nada de malo en reconocer el peligro de los extraños para tus compañeros”, “cuando trabajé tenían una política sobre esto por esta razón exacta. Por supuesto, la gerencia tenía como un hombre y múltiples mujeres. Todos los lugares deberían tener en cuenta esas cosas porque, lamentablemente, cualquier lugar de servicio en el que haya estado después no lo ha hecho, lo siento mucho”.