Mohammed Zahangir Kabir nunca imaginó que perdía su empleo por un insólito hecho. El hombre tenía más de 17 años trabajando como asistente de ventas en un supermercado de Londres (Inglaterra); pero, la situación cambió cuando decidió enviar un chiste por WhatsApp a su jefe. Un simple mensaje de texto se convirtió en un escándalo viral que paralizó las redes sociales.

Mohammed, quien se mudó a territorio inglés desde Bangladesh en 2002, mantenía una relación jovial con su supervisor, Matthew Ford. Por ello, el hombre le escribió en broma: “Encontré un cuchillo”. Sin embargo, su superior no entendió y le preguntó a que se refería.

De inmediato, Kabir le mandó una serie de emojis que mostraban una cara sonriente con ojos en forma de corazón y le consultó: “¿Tienes miedo?”. Al parecer, el chiste no fue claro y Matthew entró en pánico, pues temía que Kabir apareciera en la tienda con un cuchillo.

Perdió su empleo

Luego de llegar a su turno, Mohammed Zahangir encontró a un agente esperándolo y le explicó que todo había sido una broma. Ante esto, el oficial descartó una amenaza hacia Ford y no anunció más acciones. Según reveló Kabir, él se disculpó y le escribió nuevamente a su jefe.

Kabir nuevamente el mandó un mensaje de texto a su jefe para aclararle que todo era una broma. (Imagen referencial: Pexels)

“No hay problema, Kabir. Estaba un poco preocupado cuando me enviaste un mensaje de texto, estaba un poco fuera de contexto. Una conversación muy seria y preocupante, debe tener poco cuidado”, respondió Matthew.

Si bien no se presentó ninguna denuncia, la propia empresa abrió una investigación y despidió a Mohammed por mala conducta, informó Metro.

Terminó en la justicia

Sin embargo, el tribunal laboral consideró que “no había una amenaza real en los mensajes. No tenían sentido, pero eso no significaba que fueran amenazantes”. Por si fuera poco, también aseguró que la compañía “le dio demasiada importancia” a la reacción de Matthew Ford.

La justicia determinó que Kabir tuvo un despido ilegal. (Imagen: Pixabay)

En ese sentido, la jueza Julia Jones concluyó que Mohammed Zahangir Kabir recibiera 47 mil 192 libras esterlinas (unos 60 mil dólares) “en concepto de indemnización por despido improcedente e injustificado”.