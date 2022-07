Si tienes la suerte de tener una casa para vacacionar, seguramente disfrutarás de las reuniones entre amigos y seres queridos. Partiendo de esta premisa, se convirtió viral una particular historia que generó todo tipo de opiniones en las redes sociales. A través de la plataforma de Reddit, un confundido hombre contó que una decisión familiar le provocó una discusión con su novia.

De acuerdo con la versión del protagonista, su pareja estaba encantada cuando su familia la invitó a la cabaña de sus abuelos para compartir un agradable momento: “Mis abuelos son dueños de una cabaña grande y antigua donde cada generación después de ellos ha disfrutado de vacaciones familiares anuales”.

Pagar por placer

Sin embargo, la alegría de la mujer se esfumó al recibir una inesperada condición: tenía que contribuir con 400 dólares para el mantenimiento del hospedaje. “Debido a la antigüedad de la cabaña, hay que hacer un mantenimiento constante”, explicó el sujeto.

La mujer creyó que no iba a pagar nada en la cabaña familiar de su pareja, pero estaba equivocada. (Imagen referencial: Pixabay)

Siguiendo esa línea, el novio mencionó que “toda persona a partir de los 20 años debe pagar una tarifa anual para poder quedarse en la cabaña (...) La tarifa de este año es de alrededor de $ 200-400 (dependiendo de cuántas personas usen la cabaña) debido a una gran gotera en el techo y algunos daños por agua bastante importantes”, informó The Mirror.

Una respuesta que no esperaba

El hombre pensó que su amada aceptaría dicha ‘regla familiar’, pero la situación se salió de control y causó un gran disgusto. Luego de discutir, la fémina terminó indignada y le indicó que haría planes sin él para la temporada de verano.

“La regla es muy simple y completamente justa para todos, no entiendo por qué ella piensa que debería estar exenta de ella. Mi hermano me dijo que debería pagar su tarifa por ella, ya que a mi familia extendida realmente le gustaría conocerla, pero realmente no creo que sea justo que pague el doble de la tarifa cuando ella es completamente capaz de pagarla”, concluyó el enojado chico.

Comentarios

Por su parte, los usuarios no se quedaron callados y criticaron al novio por exigir el pago. “Está perfectamente en su derecho de no querer gastar entre 200 y 400 dólares en un fin de semana en una cabaña compartida y descompuesta”, escribió un internauta. Mientras que otro señaló: “Incluso la audacia de querer que ella pague es una gran bandera roja”.

