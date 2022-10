Para muchos entendidos, la “cultura de las propinas” ha alcanzado límites inesperados que son aprovechados por las empresas de los Estados Unidos, de las cuales se desprenden testimonios e historias que causan mucho revuelo en las redes sociales, tal y como es el caso de un hotel quienes han impuesto el pago de este dinero adicional en la cuenta del desayuno, indignando a miles una vez que el relato se hiciera tendencia.

Opcional, pero “obligatorio”

Nuestro protagonista se llama Aman, identificado en Reddit como u/ddawkins19, quien publicó en el foro “Mildly Infuriating” la imagen de un letrero en la barra de desayuno donde informaban que las propinas automáticas eran “opcionales”. El post fue un éxito a la vez de molestar a más 9 mil personas que reaccionaron de diversas maneras.

“Estimado invitado, tenga en cuenta que se agregó, automáticamente, a su factura una propina opcional del 18 por ciento. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta”, rezaba el mencionado cartel de la barra que, aseguró el usuario, no era de autoservicio.

El hecho tuvo lugar en el restaurante de un hotel durante el desayuno, cuya barra indicaba que se incluía el 18 por ciento del consumo a modo de propina "opcional". (Foto: Pixabay)

En uno de los comentarios, Aman agregó más detalles: “algunos artículos son alimentos cocinados (por ejemplo, tostadas francesas, huevos), pero también hay plátanos, mini cajas de cereal, bebidas embotelladas, etc.”.

Una vez que esta historia se hiciera viral en Reddit, el portal Newsweek se contactó con nuestro protagonista, quien aseguró que no recibió servicio de mesa, pero que la persona que atendía en el mostrador le facilitó el bagel y el queso crema que pidió.

Insistió que esto no le molestaba, pero sí el hecho que el hotel hiciera obligatorio algo que se supone es “opcional”: “entonces, si alguien no quiere dar propina, tiene que decir: ‘¿puedes eliminar la propina? Preferiría no pagar’”.

Expertos afirman que no se está en obligación de dar propina si no recibiste servicio o atención de mozo alguno. (Foto: Pixabay)

¿Se debe dar propina si no te atiende un mesero?

El portal antes mencionado consultó con la fundadora de The Protocol School of Texas, Diane Gottsman, quien aseguró que las propinas solo aplican si ven un mesero en los restaurantes de hoteles.

“Si se trata de una barra de desayuno para servirse usted mismo y pasa por la fila y nunca ve un servidor, no se necesita dar propina (…) de lo que le resulte más cómodo o, en caso de un buffet en el que se sirve usted mismo sin que nadie le brinde servicio en la mesa, puede presionar el botón personalizado/sin propina sin sentirse culpable”, sentenció a Newsweek.