“Frozen” 2 se ha estrenado con gran éxito a nivel mundial, la historia de Elsa y Anna han vuelto a cautivar a todos los fanáticos que desde el 2013 esperaron el estreno de esta nueva entrega para tratar de resolver algunas interrogantes que quedaron tras el estreno de la primera película.

En esta nueva entrega las hermanas favoritas de Disney se embarcaron en una aventura al norte de Arendelle para descubrir oscuros secretos sobre el pasado de su reino, la muerte de sus padres y también sobre el origen de los poderes de Elsa.

El estreno de “Frozen” 2 nos ha dejado muchas momentos icónicos y también canciones sumamente pegajosas, pero también sumó muchos nuevos personajes que han complementado la historia de las hermanas y uno de ellos ha sido “Bruni”.

Este personaje en algún momento iba a tener una película en solitario en Disney, sin embargo, el proyecto se canceló en medio de todo el trabajo y muchos se preguntaron: ¿qué pasó?, ¿por qué se canceló esta historia?

"Bruni" es uno de los nuevos personajes que aparece en "Frozen" 2 y trajo el recuerdo de una película que fue cancelada (Foto: Disney)

¿QUÉ PASÓ CON “BRUNI” Y DISNEY?

“Bruni” es un tierno espécimen que puede controlar el fuego y disfruta de enfriar su cuerpo con la nieve, este personaje es una nueva versión remasterizada de “Newt”, el protagonista de una película homónima que en 2011 Disney decidió cancelar a pesar de que el proyecto ya se encontraba en camino.

La historia contaba la vida de dos tritones que debían estar juntos ya que eran los últimos ejemplares de su especie y por el bien de la supervivencia de su raza tenían que estar juntos; el problema es que no se llevaban nada bien y prácticamente ni se soportaban entre ellos.

"Newt" fue el proyecto que Disney que nunca llegó a ver la luz a pesar que el proyecto estaba encaminado (Foto: Disney)

Gary Rydstrom, un experimentado sonidista y ganador de siete Oscars, era el encargado de dirigir este proyecto, iba a ser su opera prima y ya tenía el guion listo, sin embargo, Disney decidió retrasar la cinta que originalmente se iba a estrenar en el 2011, luego lo aplazaron un año más y finalmente nunca vio la luz.

¿POR QUÉ CANCELARON LA PELÍCULA DE “BRUNI”?

Las razones de la cancelación no fueron esclarecidas, inclusive John Lasseter, presidente en aquel entonces de Disney Pixar, no hizo comentarios al respecto, pero rumores apuntan a que la idea nunca convenció del todo al estudio e inclusive en algún punto se lo ofrecieron a Pete Docter (director de Up), no obstante, mencionó que tenía una mejor idea para llevarla a la pantalla grande, lo que a la postre fue la base para la realización de “Intensamente”.

Otros rumores indican que la premisa de Newt era muy parecida a la de “Rio" (producida por Fox), situación que también habría orillado a cancelar el largometraje animado. De hecho, esta no es la primera vez que Disney hace referencia a Bruni, ya que en Toy Story 3 y Valiente hay guiños que recuerdan al tierno animalito.

