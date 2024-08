De la mano del atleta José Torres Gil, Maligno, Argentina consiguió su primera medalla de oro en París 2024. Uno de los más emocionados con el logro fue nada menos que Lionel Messi, quien no dudó en enviarle un saludo a su compatriota. Al enterarse de la publicación, el joven estalló de alegría y contó detalles sobre ese momento.

Con una puntuación de 94.82, Maligno Torres obtuvo el primer lugar en la categoría de Ciclismo BMX Freestyle Park masculino de París 2024, y le dio al equipo argentino su primera presea dorada.

Entre las innumerables felicitaciones destacó la de Lionel Messi, la máxima estrella de la selección argentina que se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo. “Felicitaciones, crack. ¡Disfrutá mucho ese oro!”, escribió el ‘10′ en una historia de su cuenta de Instagram, al lado de una foto del atleta.

Así reaccionó Maligno Torres al saludo de Lionel Messi

Luego de la presea dorada obtenida, Maligno Torres fue abordado por los medios argentinos. En entrevista con TyC, el ciclista dio detalles sobre su reacción al saludo de Messi.

“Cuando vi lo de Messi fue una locura. Le iba a responder en el momento, pero dije ‘voy a responder cualquier cosa por estar emocionado, así que voy a esperar y pensar bien qué le voy a decir’. No sabía nada. Cuando me lo mostraron no lo podía creer”, reveló el deportista.

Además del mensaje del capitán de la selección argentina, Maligno recibió felicitaciones de otras personalidades argentinas. “Vi la historia de Paulo Dybala; Julián Álvarez me empezó a seguir también; un par de likes de Bizarrap. Estoy como loco, no lo puedo creer”, narró a eldoce, otro medio argentino.

