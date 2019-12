Juan Pablo Escobar Henao recordó a su padre, el mayor criminal de la historia de Colombia, en el que sería su cumpleaños número 70 del patrón. Fueron dos los mensajes que le dedico el hijo de Escobar en esta fecha tan importante en su cuenta de Facebook.

El 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Antioquía, nació Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día después de su cumpleaños 44, el 2 de diciembre de 1993, luego de una interminable persecución en Medellín, Escobar falleció en los tejados de la casa donde se refugiaba junto a uno de sus últimos sicarios. Ayer, Juan Pablo le dedicó una tarjeta virtual en inglés en la que se leía: “Happy Birthday, Father. 70 years of your birth - 1 december 1949”.

Sin embargo, horas después, publicó un texto un poco más extenso dedicado a su progenitor junto a dos fotografías en la que se lo puede ver junto a sus padres y su hermana Manuela. “Papá, ¡hoy estarías cumpliendo 70 años! Crecí en una cultura que reza: Honrarás a su Padre y a tu Madre. Me criaste con Amor y Valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer. No vine a este mundo a ser tu juez, sólo soy parte de tus afectos más importantes. Sólo Dios puede juzgarte, pues muy pocos están libres de Pecados. Te debo respeto a ti al igual que a tus Víctimas. ¡Un fuerte abrazo en este día! Con amor, tu hijo Juan Pablo”.

Pablo Escobar fue el responsable de miles de muertes a lo largo de su vida al frente del Cartel de Medellín, una de las organizaciones narcoterroristas más grandes de la historia de Colombia y América Latina. Siempre se intentó presentar como un benefactor y hombre de obra social. Fue eso lo que le permitió ganar cierta popularidad que lo colocó en la Asamblea Nacional, esperando que eso se convirtiese en un trampolín para su futura carrera por la Presidencia de Colombia.

Como no fue así, Escobar se abocó de lleno a declararle la guerra a la clase dirigente de su país. Sembrando el terror durante diez años más provocando muerte a su paso. Atentados terroristas, muertes selectivas a ministros, periodistas, policías, soldados, etc. A pesar de eso, desde su muerte, muchos empezaron a rendirle culto considerándolo uno figura icónica. A partir de eso, muchas obras y series que nacieron en base a él comenzaron a ganar éxito en todo el mundo. Fueron muchas las series y las películas que le hicieron referencia, pero, sin duda, fueron El Patrón del mal, interpretado por Andrés Parra, y Narcos, dónde fue encarnado por Wagner Moura , las que más repercusión tuvieron en la región.

Ayer hubiese cumplido 70 años. Muchos los que lo recordaron lo hicieron con nostalgia, como su hijo Juan Pablo. Otros, con el resentimiento de haber padecido a uno de los mayores criminales de la historia.





