En 2016, una tierna niña, Audrey Nethery, se convirtió en tendencia en todo el mundo tras aparecer cantando sus temas favoritos, tras lo cual sería bautizada como la “niña del karaoke”, pero también porque padece de un raro tipo de anemia desde sus primeros meses de vida. Hoy día, en pleno 2022, aquella pequeña cuenta con 13 años y aún mantiene ese “ángel” que la convirtió en la “más tierna de las redes sociales” y cuya historia es una de superación a consecuencia de su padecimiento.

“La niña del karaoke”

En dicho año, la pequeña se hizo famosa en plataformas como YouTube con videos que protagonizaba cantando karaoke o desplegando coreografías las cuales, en su momento, se hicieron virales, se crearon memes, GIFS, e incluso stickers. Toda una sensación.

El éxito masivo de Audrey a su corta edad llegó con el video titulado “Karaoke Monday!”, donde la niña, cogida de un micrófono, entona sus canciones favoritas, pero no solo esto, pues su show incluye un gran despliegue de histrionismo que se ganó el corazón de todos en redes sociales.

El metraje, en el cual la nena canta y baila “You Don´t Know You Are Beautiful” de One Direction tuvo tal impacto que, hasta el momento, acumula 53 millones 583 mil 852 reproducciones.

Audrey Nethery, la luchadora

Sin embargo, la historia de Audrey no se restringe a las redes sociales, pues ella es toda una luchadora, pues desde recién nacida viene luchando contra una rara enfermedad: la anemia de Diamond Blackfan, un trastorno sanguíneo poco común.

Por esta razón y para motivar a su hija, su padre Soctt y Julie abrieron un canal de YouTube para mostrar todas las ocurrencias de Audrey, así como para mostrar que la menor, pese a su condición vive al máximo, así como visibilizar esta enfermedad que, en la actualidad, no tiene cura, tan solo tratamiento.

Por ello, desde aquel video del karaoke hasta la actualidad, las redes sociales han servido como plataformas para demostrar cómo su hija se impone a la adversidad que le ha tocado vivir.

¿Qué es la anemia de Diamond Blackfan?

Es importante saber que Audrey fue prematura, pues nació a los 8 meses de gestación y, desde entonces, fue diagnosticada con soplo en el corazón y paladar hendido. Dos meses después de venir a este mundo, los médicos confirman que padece de Diamond Blackfan Anemia (DBA).

De acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, la anemia de Diamond Blackfan afecta la médula ósea impidiendo que se produzca la suficiente cantidad de glóbulos rojos y, por lo general, aparece durante el primer año de vida.

Síntomas y consecuencias de la anemia Diamond Blackfan

El nombre de esta enfermedad se debe a quienes la identificaron: Louis k. Diamond y Kenneth D. Blackfan durante la década de 1930. Esta serie de mutaciones genéticas, entre sus consecuencias son diversos problemas físicos, entre los más característicos, los pulgares deformes, la cabeza pequeña, ojos separados, párpados caídos, nariz ancha, maxilar inferior pequeño.

Entre los síntomas de este mal destacan los latidos rápidos, somnolencia, irritabilidad, debilidad, fatiga, palidez, anemia en diferentes grados.