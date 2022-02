Audrey Soape, una niña de 11 años de Pflugerville, Texas (Estados Unidos), perdió a su papá hace un año con el cual asistía al baile padre-hija de la iglesia de su localidad; sin embargo, su tristeza tuvo un pequeño halo de felicidad cuando un famoso jugador de la NFL (fútbol americano), Anthony Harris, decidió acompañarle en este evento que no solo es muy importante para la pequeña, también es una fecha llena de recuerdos felices en su corta vida. La historia de la pequeña llegó a diversas redes sociales donde se hizo tendencia conmoviendo a miles de usuarios.

El progenitor de Audrey falleció de un accidente en marzo de 2021 y, para mayor tragedia, 5 semanas después, también perdería la vida su abuelo, el cual también llevaba a su nieta al baile de la iglesia que tanto le gusta.

Ante esto, la Holly Soape, la madre de la niña, declaró a CBS News: “Fue un momento muy tumultuoso para todos nosotros. Muy emotivo. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha ira. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de traer alegría o emoción a la vida de mis dos hijos, salto absolutamente en ese momento”.

Holly confesó ser consciente lo importante que el baile es para la pequeña Audrey, por lo que pensó en diversas opciones para que no deje de asistir: “Sabía que con el baile por venir sería algo muy emotivo. Iba a ser decepcionante (para la niña) no poder ir. Ella lo mencionó varias veces diciendo que deseaba asistir. Incluso, en un momento me preguntó si la acompañaría al baile. Sabía que si iba a ir tenía que ser algo increíble, que la hiciera sentir especial, amada e importante. Por ello, traté de pensar en lo mejor que se me ocurrió”.

En ello, confiesa, recordó que su familia tiene como su jugador de fútbol americano favorito a Anthony Harris, quien milita en los Philadelphia Eagles: “Sabía que era una posibilidad remota. Realmente, no esperaba que dijera que ‘sí’. Me sorprendió y me llenó de alegría cuando aceptó”.

De hecho, Holly reveló que su fallecido esposo mantenía contacto con el deportista desde Instagram, donde ambos se comunicaban, con el finado enviándole oraciones para desearle suerte antes y después de los partidos. Por ello, cuando la cabeza de familia perdió la vida, fue la señora Soape quien le escribió a Harris para informarle la lamentable noticia.

En marzo de 2021 falleció el padre de Audrey y su hermano, el hombre que la llevaba a los bailes de la iglesia de su comunidad. (Foto: CBS News)

La mujer asegura que Harris se mostró dispuesto a devolver el favor a la familia de su fanático, recordando que él fue criado por una madre soltera, por lo que cuando terminó la temporada para los Eagles a finales de enero del presente año, el jugador informó a Soape que viajaría hacia Texas para llevar a la pequeña Audrey al baile.

Al enterarse de esta noticia, la felicidad de la niña fue tremenda: “Estaba súper sorprendida. Más de lo que puedo explicar. También bastante nerviosa. Probablemente, más nerviosa que emocionada al principio, porque no sabía lo que iba a decir o a hacer al lado de él”, expresó a CBS News.

Pero, Harris no solo hizo acto de presencia, también obsequió un vestido y zapatos a la pequeña para los estrenara en el baile. Asimismo, hizo las gestiones para que pueda recibir atención en maquillaje y peinado.

Harris aceptó acompañar a Audrey debido a la comunicación que este mantuvo con su padre por medio de Instagram. (Foto: CBS News)

Audrey agregó que, conforme pasó el tiempo, sintió que podía hablar con soltura con él, como si se tratara de un amigo de tiempo: “Empezó a entablar conversaciones con ella, como preguntarle cómo le había ido en el día, preguntarle por su papá, hacerla reír y sacarla a la pista de baile. A medida que avanzaba la noche, realmente hizo todo lo posible para hacerla sentir especial, que se sentía cómoda y que la estaba pasando bien”, relató Holly Soape.

Una vez que pasara la fecha del baile, Holly asegura que Audrey se encontraba aún impactada, sin poder creer lo que había sucedido: “Realmente la pasaron muy bien. Y solo ver la sonrisa en su rostro fue, simplemente, increíble”.

La madre de dos hijos confesó que asistir al baile junto a Anthony Harris fue el momento más feliz de la familia Soape tras las lamentables muertes del padre y abuelo de los menores: “Cambió el diálogo de todo el año. Fue solo este año horrible y oscuro que terminó con esta nota tan positiva. Y nos dio un poco de alegría y luz al final de un túnel bastante oscuro. Fue una experiencia mágica para todos”, sentenció.