En la actualidad, el machismo todavía sigue siendo una constante en diversos matrimonios, y no son pocos los hombres que, bajo conceptos muy anticuados, no quieren que sus esposas se desempeñen en ciertas labores profesionales. Tal y como es el caso de la siguiente historia donde un hombre le prohibió a su pareja aceptar un trabajo donde se encargaría de rehabilitar a convictos varones de los Estados Unidos y cuyo relato se hizo tendencia en diversas redes sociales.

Originalmente, este caso fue compartido en el portal Mumsnet por el usuario VioletSky1234, quien identificó al sujeto como Mark, quien revela que se molestó muchísimo al enterarse que su pareja se encargaría de rehabilitar a peligrosos delincuentes.

El post relata que la mujer en cuestión, quien se desempeña en los servicios sociales, asumiría funciones como voluntaria para ayudar a distintos presidiarios y que tras contarle esto a su esposo, pero sin darle mayores detalles, este se opuso rotundamente, argumentando que había oficios “más dignos” en los cuales podría brindar su ayuda.

La mujer asegura que su esposo le aseguró que la dejaría si se vuelve voluntaria. (Foto: iStock)

De hecho, la publicación asevera que el hombre le lanzó un ultimátum: “Él ha dicho que si continúo (con dicho empleo voluntario) me dejará. Entiendo por qué se siente incómodo, pero no estoy de acuerdo con sus objeciones”, escribió la esposa en Mumsnet.

Asimismo, ella explicó que este trabajo de rehabilitación de delincuentes tiene por objetivo que, llegado el momento que salgan en libertad, tengan muchísimas menos chances de volver a caer en la delincuencia.

A su vez, relató que no fue su elección que sea hombres el público al cual atenderá: “La mayoría de personas en esta categoría son hombres”, aseguró, además de agregar que disfruta de su trabajo, razón por la cual, en los comentarios, recibió apoyo total, los cuales la animaron a hacer aquello que le guste.

La reincidencia en delincuencia en Estados Unidos es alta. Northern State Prison en Newark, Nueva Jersey. (Foto: AFP)

Algunos comentarios fueron en esta línea: “no me chantajearían por eso. Es mi vida y la vivo como quiero”, “cualquiera que te chantajee de tal manera, pues, estarás mejor sin él”, “cualesquiera que sean sus sentimientos sobre esas personas, todavía no tienen absolutamente ningún derecho de dictar que no lo hagas”, “creo que está siendo muy controlador para tratar de evitar que contribuyas a una buena causa”.

La esposa, en la caja de comentarios, agregó: “Si él me dijera que quiere ser voluntario por una buena causa, digamos un refugio de animales, pero sintiera que las personas sin hogar se beneficiarían más de su servicio ¿le impediría ser voluntario? No”.

Abordando el tema de la reincidencia delincuencial en los Estados Unidos, los índices son muy altos pues, de acuerdo al estudio de Leonard A. Sipes Jr., estima que de 600 mil personas que son puestas en libertad, desde ese momento hasta los tres años siguientes, 2 de cada 3 son nuevamente arrestados, mientras que el 50 por ciento vuelve a prisión.