Tommy Norman es un oficial de policía de North Little Rock, Arkansas, (Estados Unidos), quien está dando mucho de qué hablar en redes sociales como Facebook e Instagram ¿Por qué? Para crear conciencia sobre la adicción, la misma que se llevó la vida de su hija y cuya historia usa como ejemplo para poder salvar miles de vidas.

Norman comentó que su hija se llamaba Alyssa, a la cual calificó como la “niña de papá”, pero a pesar de este gran amor, confiesa que la relación con la joven fue difícil durante muchos años, donde muchos de los encuentros que se presentaron tuvieron como protagonista a las drogas.

Pisando fondo en la adicción

El policía confiesa que su hija comenzó con pastillas, pero desde ese punto, la muchacha tomó su propio camino, cada vez más profundo en el mundo de las drogas. Pero, en 2021, cuando tenía 25 años, Alyssa tomó el camino de la rehabilitación, internándose en Harbor Home, lugar donde envió sendas cartas a su progenitor, quien leyó en redes sociales entre lágrimas.

“Recuerdo cuando me metía en la cama contigo todas noches para acurrucarme con mi papá”, confiesa que su emoción fue tal que decidió visitar a su hija a modo de sorpresa.

“Esas relaciones padre-hija, realmente, no se pueden comparar con nadie más, así que nos divertimos muchos los últimos meses. Recuperamos mucho tiempo que habíamos perdido”, confesó Tommy.

Intentando hacer una “vida normal”

Asimismo, confesó que Alyssa decidió bautizarse y, como consecuencia, comenzó a acercarse mucho a Dios, pero también se convirtió en agente de bienes raíces, así como tener un hijo.

“Le encantaba trabajar. Quería ser mejor en la vida en general, pero en el fondo de mi mente siempre estuve preocupado de que llegase el día en que tuviera un momento de debilidad y desafortunadamente eso fue lo que pasó”, relata el efectivo policial.

El peor día para un padre

Un día antes de la tragedia, Alyssa le envió un mensaje que decía: “Papá, acabo de salir del trabajo. Te amo”. Tommy confiesa que ella sabía que su padre dormía temprano y se levantaba igual de temprano, pero su sorpresa fue tal cuando en vez de recibir un texto de su hija fue una llamada del centro de rehabilitación.

“Había tomado una sobredosis, así que mi respuesta fue ‘¿dónde está? Quiero ir a ver a mi hija’ y la respuesta que recibí fue ‘Alyssa no está aquí’”, Alyssa había muerto a causa de una sobredosis de fentanilo un 17 de noviembre.

Una motivación para seguir adelante

Tommy Norman describe así el terrible momento que atravesó: “Es difícil, no solo para mí, sino para la familia de Alyssa y esta comunidad, pero voy a luchar todos los días y algunos no son fáciles, pero voy a luchar por Alyssa y su legado. Casi siempre, cuando estoy trabajando, escucho en la radio a una persona con sobredosis que no responde y hoy tienen un significado completamente nuevo para mí”.

Hoy por hoy, la lucha del oficial Norman se basa en hacer que las familias comiencen a hablar sobre las adicciones tomando como ejemplo lo que él vivió junto con Alyssa en sus redes sociales en las que cuenta con millones de seguidores.

“Sé que está sonriendo a lo grande. Sé que está muy feliz de que gracias a su historia y al impacto que dejó está cambiando la vida de otras personas, sobre todo, de los adictos, muchos de estos han compartido sus historias conmigo, pues quien cambiar sus vidas. Todo gracias a Alyssa”, sentenció.