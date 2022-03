Carlos Alvarado tiene 42 años y no pensaba que a su edad iba a ganar fama en las redes sociales. Él trabaja hace casi 10 años como recolector de basura para una empresa en Houston, Estados Unidos. Es oriundo de El Salvador y jamás se imaginó que en la calle le pedirían fotos y que tendría miles de seguidores de todo el mundo. Esta es su historia.

En un día normal de trabajo, uno de sus compañeros encontró una gran cantidad de zapatos entre los residuos que había desechado una familia. “Un par de todos esos me entraba y me quedó bien, como anillo al dedo. Me los puse y uno de mis compañeros me dijo: ’te voy a grabar’. Luego lo publicó en redes sociales y a las cinco horas me llamaron para decirme que era famoso”, contó Carlos a Univisión.

“Muchas personas empezaron a apoyarme y a los 21 días de aquel primer video, yo empecé a hacer mis primeros clips. Ahí vi la gran respuesta de la gente”, explicó el recolector que acumuló hasta 16 millones de reproducciones en sus videos virales publicados en TikTok.

Su trabajo diario se convirtió en un show. El trayecto de la ciudad recolectado botes de basura arriba del camión se volvió en su escenario, en el que trataba de brillar para cautivar a sus seguidores y ganar muchos más en redes sociales.

“Desde que llego soy otra persona, me dedico con la pasión más grande para recoger la basura y para que los clientes queden bien satisfechos”, añade Carlos que tiene como asistentes de cámaras a sus compañeros de trabajo. Según contó, se coloca los zapatos desde que se levanta y así logró dominar los tacos más altos.

“Doy piruetas, salto del camión y levanto los botes que pesan entre 18 y 30 kilos cada uno, pero a mí no me importa porque amo mi trabajo”. Carlos baila, salta y se mueve siempre al ritmo de la música y utilizando los botes o todo lo que encuentra en su labor diaria.