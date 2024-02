Jack Sweeney, un joven norteamericano de tan solo 22 años, ha logrado captar la atención de la cantante Taylor Swift por su inusual actividad en línea. Utilizando un programa informático, el estudiante se dedica a rastrear las rutas aéreas de aviones y helicópteros pertenecientes a multimillonarios. Mediante sus redes sociales, ha denunciado la contaminación asociada con estos vuelos, lo que le ha llevado a enfrentamientos con figuras muy reconocidas como Elon Musk.

Recientemente, Sweeney volvió a aparecer en los medios después de que el equipo legal de la intérprete de “Shake It Off” amenazara con acciones legales si no dejaba de divulgar información sobre los vuelos privados de la cantante.

Aunque los representantes de Swift han afirmado que las revelaciones del joven están causando daño emocional y físico a ella y su familia, Sweeney ha defendido su posición, argumentando su compromiso con la transparencia y la divulgación de información pública.

¿Cómo logra rastrear los vuelos que hacen los famosos?

En conversación con Tampa Bay Times, el padre del estudiante, que trabajó como técnico aéreo de American Airlines, reveló que le enseñó a su hijo a rastrear vuelos mediante bases de datos e información que eran de acceso público.

Siendo muy pequeño, el joven, que estudiaba programación en la Universidad de Florida, empezó a utilizar sus conocimientos para saber cuándo volvería su padre del trabajo.

Y eso no es todo. Siendo apenas un estudiante, Sweeney se las arregló para instalar una antena en el techo de su casa para poder rastrear las trayectorias de cada avión que se encontrase en un radio de varios kilómetros. Su fama empezó a crecer cuando decidió crear una cuenta de Twitter en donde comparte, en tiempo real, el rastro de los jets privados del magnate Elon Musk.

Con ayuda de información pública, un bot y sus conocimientos, el estudiante podía saber de dónde despegaba el multimillonario, cuándo y dónde aterrizaba. Además, puso en evidencia que, al igual que otros famosos, el empresario hace vuelos que, en ocasiones, no llegan ni a los 20 minutos de duración.

Sus publicaciones llamaron la atención de miles de usuarios, quienes empezaron a criticar el impacto climático generado por los aviones. A finales de 2021, el propio dueño de Tesla le envió un mensaje privado al estudiante para pedirle que eliminara la cuenta porque representaba “un riesgo” para su seguridad.

Sweeney llegó a afirmar que el millonario le ofreció 5 mil dólares para que cerrara el perfil, pero no le hizo caso y siguió publicando sus movimientos aéreos. Aunque Musk ha cambiado las políticas de X para limitar el alcance de su trabajo, el joven continúa con su trabajo y ahora difunde los vuelos de otros famosos como Kylie Jenner y Cristiano Ronaldo.

Continuará con su trabajo a pesar de las amenazas

Ante la noticia de que Swift iniciaría un proceso legal en contra de Sweeney, Elon Musk no ha desaprovechado la oportunidad para criticar públicamente al estudiante, calificándolo como un “ser humano horrible” y asegurando que “Taylor tiene razón en estar preocupada”.

A pesar de la presión y las amenazas, el joven no piensa en cesar su trabajo de rastreo y divulgación de información a través de su página web ADS-B Exchange. Este sitio no está vinculado a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, lo que significa que no está sujeto a sus regulaciones y sus datos están disponibles libremente.

Pese a las amenazas de abogados y el riesgo de ser demandado, Sweeney parece estar dispuesto a seguir con su labor. De hecho, recientemente compartió documentos relacionados con la venta de uno de los aviones pertenecientes a Swift.

SOBRE EL AUTOR Jorge Villanes Licenciado en periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Cuatro años de experiencia generando contenido de actualidad, cultural y tendencias para medios de comunicación de alcance masivo. Actualmente se desempeña como redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.