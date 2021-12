Jodie Leigh Fox es una joven británica de 24 años que ha trabajado como conductora de autobuses públicos en Londres durante los últimos 5 años. Además de sacar cara por su empleo en redes sociales, reveló cómo es su día a día tras el volante y los diversos comentarios que recibe cuando los pasajeros abordan su vehículo.

“La gente piensa que es fácil, pero hay mucho en qué pensar cuando te conviertes en conductor de autobús. Recuerda que tenemos la vida de las personas en nuestras manos”, dijo Fox en conversación con The Sun. “Sin embargo, conducir un autobús no es mucho más complicado que conducir un automóvil”.

“Tienes que tener más cuidado, dada la longitud y el peso de un autobús, así como la responsabilidad que tienes con tus pasajeros”, agregó. “Tenemos nuestras verificaciones diarias que deben completarse, viendo todo para asegurarnos de que el autobús esté bien para el servicio”.

Si bien recorrer todos los rincones de Londres puede sonar como algo divertido, hacerlo como conductor significa enfrentar uno que otro inconveniente.

“Yo diría que la parte más difícil es tratar de trabajar bajo presión cuando corres en un horario apretado y hay tráfico”, explica Fox. “A veces se vuelve estresante, especialmente en el verano”.

Los comentarios que recibe cuando los pasajeros ven que la conductora del bus es una mujer

Lamentablemente, los conductores de buses también puede toparse con pasajeros poco educados. “He recibido muchos comentarios inapropiados, como que uso ‘demasiado maquillaje’ o ‘estoy gorda’ o tengo ‘demasiado relleno de labios’”, cuenta la joven. “Sin embargo, solo tienes que dejarlo pasar, de lo contrario afectaría el resto de tu día”.

“También veo mucha gente borracha, ¡pero me encanta porque solía ser yo! Realmente no me molesta”.

Por su puesto, no todo es malo tras el volante. Fox explica que ha entablado una buena relación con varios usuarios, incluso uno de ellos le regaló un set de vino. “Hemos sido los mejores amigos desde entonces”.

“Lo que más me gusta del trabajo es la experiencia de conocer diferentes partes del mundo”, añade. “Nunca salí de casa antes de convertirme en conductor de autobús y he visto algunos lugares increíbles siendo conductor”.

Mediante sus cuentas de Instagram y TikTok, Fox muestra su rutina diaria trabajando en el transporte público de Londres.