Kamila Purba se ha convertido en una de las últimas estrellas de las redes sociales. Ella hace rugir su motocicleta y comienza a rodar en un enorme cilindro de madera conocido como el “Barril de Satanás”. Ella realiza este acto en una feria nocturna, dejando a los espectadores atónitos. Su historia es viral.

Ella siempre se muestra con una sonrisa y sin miedo aparente. La motorista acróbata maneja realizando círculos horizontales y extiende los brazos para agarrar los billetes que lanza el público dentro del cilindro, colocado en una feria ubicada en Indonesia, exactamente en la ciudad de Bogor, de la provincia de Java occidental.

Además, ganó mucha popularidad en la feria y las redes sociales. | Foto: Karmila Purba

El “Barril de Satanás” o “Tong Setan” es, desde hace varios años, la principal atracción de las ferias en el archipiélago del sudeste asiático, sobre todo en aquellas zonas rurales donde escasean los espectáculos. La motociclista utiliza la fuerza centrífuga para girar su vehículo a toda velocidad. No utiliza equipo ni protección y los neumáticos lanzan un fuerte olor a quemado.

De pedir limosna a ganar 413 dólares al mes

Karmila Purba creció en pobreza extrema y vivía pidiendo limosna en la isla de Sumatra, antes de comenzar hace ocho años su carrera como motorista acróbata. Este trabajo le permite ganar unos 6 millones de rupias al mes, es decir 413 dólares mensuales.

Pero sus comienzos no fueron fáciles en el país musulmán. “Me han criticado mucho. La gente me decía: ‘Eres una mujer, ¿por qué hacer algo así? No es para mujeres jóvenes”, comenta.

Los aficionados de la feria nocturna de Bogor, comenzaron a apreciarla y la apodaron “la princesa del Muro de la Muerte”. De esta manera se convirtió en una de las estrellas de la feria.

“Una motociclista mujer en el Barril de Satanás es muy interesante y representa una de las principales atracciones de este mercado nocturno porque la gente es curiosa”, contó uno de los asistentes a AFP. “No pueden creer que una mujer haga algo tan extremo”.