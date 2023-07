Los perros antidrogas han frustrado el envío de grandes cantidades de droga y, por esta razón, se han convertido en los principales enemigos de las mafias. Killer, un can entrenado por el Ejército de Colombia, ganó fama en los últimos meses por sus grandes intervenciones y ahora está en la mira de narcos de ese país. Debido a esta situación, es custodiado las 24 horas por un agente y su historia ha traspasado fronteras.

El 13 de junio pasado, una perra que pertenecía a la Policía Antinarcóticos de Colombia fue envenenada durante una operación en la ciudad de Santa Marta. Las sospechas recayeron sobre un grupo de narcos, que pretendía trasladar sustancias ilícitas a otro punto. Kenia no pudo sobrevivir y fue despedida por las autoridades colombianas en una emotiva ceremonia.

Diez días después, el Ejército Nacional de Colombia reveló que otro perro antidrogas está bajo la mira de un grupo de delincuentes, debido a su gran olfato para detectar estupefacientes. Se trata de Killer, un can que pertenece a la Sexta Brigada del Ejército Nacional desde el año 2016.

Más de 1.5 millones de dosis de marihuana detectadas por Killer

Imagen de Killer participando de una operación antidroga. (Foto: Facebook/Ejército Nacional de Colombia).

Killer, un labrador retriever que en la actualidad tiene 7 años, ingresó a las filas de la Sexta Brigada el 23 de abril de 2016 y fue entrenado por personal especializado para que detecte droga. Desde entonces, ha participado en importantes operaciones en el departamento de Tolima que permitieron detectar 1.5 millones de dosis de marihuana en el cruce de la cordillera Central, municipio de Cajamarca, según indicó la institución a través de sus redes sociales.

Debido a sus exitosas participaciones, narcotraficantes colombianos de Tolima han amenazado de muerte al can.

“Las amenazas se han venido realizando a través de audios. De igual manera, lo ha detectado la inteligencia militar”, explicó a Noticias Caracol el comandante batallón Rooke de la sexta brigada, el teniente coronel Fabián Castellanos.

“Antes de meterse verifiqué con el de las arepas que si hay luz verde que si hay paso o no, ojo, que ese amarillo coge todo ahí, no hemos podido hacerle la vuelta a eso, no hemos podido hacerle la vuelta al amarillo (Killer)”, se puede escuchar en uno de los audios revelados por el Ejército de Colombia.

Como principal medida, las autoridades decidieron que Killer sea custodiado las 24 horas del día, en medio de sus labores de registro y control o cuando está descansando.

“Hemos implementado una serie de acciones como seguridad de los caniles con un centinela que está las 24 horas, de igual manera la alimentación del canino y la toma de agua es controlada y cuando se realizan las diferentes operaciones tenemos la seguridad con los soldados de sectores identificados”, remarcó el oficial.

A través de su página web, el Ejército Nacional de Colombia indicó que la droga que se incauta en el cruce de la cordillera Central procede del Valle del Cuenca.

La perra Winnie se dio cuenta que el bebé de su dueña comenzó a patear y miró a su alrededor como buscando explicaciones. El video viral fue subido a TikTok por Liz Lovery, quien tiene 8 meses de embarazo y vive en San Diego, California, Estados Unidos.